El gremio del transporte suspenderá el servicio en la capital ecuatoriana

Ciudadanos ecuatorianos usan tapabocas mientras se movilizan en el transporte público en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 9 may (EFE).- El gremio del transporte público de la capital ecuatoriana suspenderá mañana lunes el servicio, ante el aumento del precio de los combustibles y en exigencia de un incremento de la tarifa.

Así lo aseguró este domingo a Efe José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito, que agrupa a los operadores de autobuses de servicio urbano y rural en la capital ecuatoriana.

El dirigente precisó que las dos peticiones básicas son la derogación de un decreto Ejecutivo que permite el incremento del coste de los carburantes y que el precio del diésel vuelva al valor anterior de 1,03 dólares por galón (4 litros).

Recordó que su gremio resolvió el pasado viernes suspender el servicio de transporte en la capital por "voluntad de los accionistas" y ante "la situación extremadamente dura" que sufre el sector, "más aún en medio de la pandemia (de la covid-19) y con las tarifas represadas por más de 18 años".

El dirigente aseguró que ha habido un aumento del 44 por ciento en el precio del diésel, desde que el Gobierno del presidente Lenin Moreno, en abril del año pasado, decretó un sistema de bandas que buscaba retirar de forma progresiva el subsidio o ayuda estatal para abaratar su coste.

Santamaría aseguró que desde entonces el valor de la "canasta automotriz" se ha elevado y que, como consecuencia, los transportistas han visto reducir sus recursos que "ya no avanzan a cubrir los costes de operación".

Asimismo, recordó que la tarifa del transporte público en la ciudad se ha mantenido congelado en 0,25 dólares desde hace 18 años, por lo que el gremio reclama una revisión.

El dirigente enfatizó en que "no habrá bloqueo de vías", sino una "suspensión de la actividad por falta de recursos", y remarcó que si el Gobierno quiere salir con sus unidades a prestar el servicio del transporte masivo de pasajeros, "que lo haga".

No obstante, dijo que su gremio espera "ser escuchado por el Gobierno y por el Municipio" de Quito, que ya ha anunciado que sus sistemas de transporte masivo funcionará de manera normal.

Santamaría recordó que la situación no es sólo en Quito sino que se ha reproducido en otras ciudades, donde también se ha exigido una reducción del precio de los combustibles.

Agregó que los transportistas de la ciudad efectuarán también mañana una "marcha pacífica" por las calles de Quito hasta llegar a la Presidencia y al Municipio, ambos ubicados en la Plaza de la Independencia, en el centro histórico de la ciudad.

"El transporte no ha sido atendido durante años" y tampoco "durante la pandemia", pues ha sido un sector donde se han presentado "muchos casos de contagio" y aún no han sido incluidos en los planes de vacunación, lamentó Santamaría.