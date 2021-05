El Getafe, sexto club de las grandes ligas con peor promedio goleador

El entrenador del Getafe José Bordalás. EFE/Mariscal

Madrid, 10 may (EFE).- La derrota del Getafe este domingo 0-1 ante el Eibar dejó al equipo de José Bordalás en una situación complicada en la clasificación, inmerso de lleno en la lucha por no descender por culpa de un problema endémico que se ha enquistado esta temporada: la falta de gol.

Hasta esta jornada, con 26 goles en LaLiga Santander, estaba empatado con el Eibar como el club menos anotador del campeonato. El tanto desde el punto de penalti de José Recio colocó al Getafe como el equipo que menos goles ha marcado en la Primera División de España. Pero esos malos datos, se extienden más allá de sus fronteras.

En concreto, es el sexto equipo de las grandes ligas que acumula peor promedio anotador. En total, ha marcado 0'742 goles por partido. Sólo cinco clubes tienen peor promedio en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Portugal. Hasta 126 equipos de 132 posibles, presentan mejores estadísticas.

De todas las Ligas, el Sheffield United, en la Premier, es el equipo que presenta peor promedio anotador con 18 dianas en 35 encuentros con una media de 0'514 goles por partido; le sigue el Schalke en la Bundesliga, que suma 20 tantos en 31 partidos con una media de 0'645; la tercera plaza la ocupa el Dijon en Francia, con 24 goles en 36 partidos y una media de 0'666.

Por detrás, también en Alemania, el Arminia Bielefeld acumula 23 aciertos en 32 duelos con una media de 0'718. Y, justo antes que el Getafe, está el Fulham, que sólo ha marcado 25 tantos en 34 partidos para presentar una media de 0'735.

En las ligas de Portugal, Italia, Bélgica y los Países Bajos, los clubes con peores estadísticas son mejores que el Getafe y sólo se acercan equipos como el Den Haag y el Marítimo, que acumulan una media de 0,8125 goles por partido tras firmar 26 tantos en 32 encuentros.

Los datos son alarmantes para un equipo que necesita goles para sellar su salvación. De momento, con nueve puntos en juego, el Getafe está cuatro por encima del descenso que marca el Huesca. Cerrará la temporada con partidos ante el Celta en Balaídos, frente al Levante en el Coliseum Alfonso Pérez y contra el Granada en el estadio Nuevo Los Cármenes.

El técnico José Bordalás debe dar un vuelco a esta situación que, si no mejora, podría condenarle a la Segunda División. La tendencia no acompaña. Esta temporada, ha dejado de marcar en 19 partidos, una estadística sólo comparable al curso 2013/14, cuando dejó de celebrar goles en ese mismo número de encuentros.

Delanteros como Jaime Mata o Ángel Rodríguez, muy activos en pasadas campañas, se han quedado sin pólvora. El primero, la pasada campaña llegó a sumar catorce tantos en partidos oficiales. La anterior, dieciséis. En la actual, acumula sólo cinco. El segundo, ha marcado uno más, seis, pero la pasada campaña acumuló hasta catorce.

Los nuevos que han llegado este curso tampoco han colaborado en engordar las cifras. Darío Poveda, cedido por el Atlético, apenas ha jugado cinco minutos lastrado por las lesiones. El turco Enes Ünal sí ha gozado de más oportunidades, pero sólo ha aportado cuatro tantos. Y, el "Cucho" Hernández, ya lesionado desde hace tiempo, marcó dos goles antes de ocupar un hueco en la enfermería.

El Getafe no tiene mucho tiempo para buscar soluciones. El miércoles, en sólo 48 horas, visita al Celta, que aún tiene opciones de lograr una plaza europea. Los números no acompañan a un equipo que parece abonado a no celebrar goles. Aún tiene tiempo para remediarlo.