Cvirus.- La comisión que investiga la gestión de la pandemia en Brasil no descarta volver a citar al ministro de Salud

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investiga la gestión de la pandemia de coronavirus en Brasil, Omar Aziz, ha asegurado este domingo que no descartan volver a citar a declarar al ministro de Salud, Marcelo Queiroga, ya que, aunque declaró la semana pasada, evitó responder preguntas sobre algunos temas.



"El ministro será llamado, claro, porque sea lo que sea que esté mostrando, el Gobierno va en contra de lo que dijo. No soy yo quien me contradice. El mismo Queiroga se contradice en actitudes", ha subrayado Aziz en una entrevista con Globonews.



Según ha detallado, la pregunta que más le plantearon durante su primera declaración fue "¿qué planificación hicieron el ministro que lo precedió?", a lo que el responsable de Salud respondió que "no podía decirlo porque sólo había estado allí 40 días".



"Tal vez ahora pueda contarnos lo que realmente encontró en el ministerio. Tiene que decirlo", ha insistido Aziz.



En cuanto a la situación actual de la pandemia en el país, continúa con altas cifras de incidencia, con 38.911 casos notificados en las últimas 24 horas, con lo que ya son 15.184.790 los confirmados desde el inicio de la pandemia.



Por otro lado, las autoridades sanitarias han confirmado con su último informe epidemiológico que han fallecido otras 1.024 personas en la última jornada y 422.340 en toda la crisis sanitaria.



Además, siguen activos 1.048.315 casos, mientras que 13.714.135 pacientes ya han logrado recuperarse de la enfermedad.