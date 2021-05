Cultura.- Gal Gadot confirma que Joss Whedon amenazó con destrozar su carrera durante el rodaje de Liga de la Justicia

14/10/2020 Gal Gadot en Wonder Woman 1984 CULTURA WARNER BROS



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Tras las acusaciones de Ray Fisher sobre el comportamiento "grosero, abusivo y poco profesional" de Joss Whedon en el rodaje de 'Liga de la Justicia', Gal Gadot relató su propia experiencia con el director. Tras asegurar hace unas semanas que tuvo conflictos con el realizador, ahora la estrella de Wonder Woman ha ido más allá y ha afirmado que el cineasta amenazó con destruir su carrera.



Hasta ahora, la intérprete había sido escueta respecto a su trabajo junto a Whedon. "Tuve mi propia experiencia con él, que no fue la mejor, pero lo gestioné cuando ocurrió. Se lo hice saber al estudio y ellos tomaron medidas", contó a The LA Times hace un mes. Pero en una reciente entrevista con N12, la actriz ha dado más detalles.



"Él me amenazó con mi carrera y dijo que si hacía algo, haría que tuviera una carrera miserable; y yo simplemente me encargué de eso", afirmó la actriz. Aparentemente el enfrentamiento tuvo lugar cuando Gadot rechazó interpretar el nuevo guion que Whedon había escrito. Durante la discusión, Whedon supuestamente también cargó contra la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins.



Gadot ha sido la última en apoyar a Ray Fisher, quien condenó el supuesto comportamiento de Whedon y denunció la falta de apoyo por parte de WarnerMedia. Después de que el actor se pronunciara públicamente, la compañía inició una investigación que ya ha concluido y emitió un comunicado diciendo que "se han tomado medidas de corrección".



Sin embargo, WarnerMedia no ha especificado qué medidas se han tomado. La protagonista de Wonder Woman no ha sido la única en apoyar a Fisher, que también contó con el respaldo de Momoa.



Los actores de Liga de la Justicia no son los únicos descontentos con el comportamiento de Whedon, ya que varias actrices de Buffy, Cazavampiros se quejaron de su actitud durante la grabación de la serie. Charisma Carpenter fue la primera en pronunciarse, y posteriormente alzaron la voz Sarah Michelle Gellar, Amber Benson y Michelle Trachtenberg. "Siendo adolescente, él tenía un comportamiento inapropiado, muy inapropiado. Y ahora la gente sabe lo que Joss hizo", llegó a revelar Trachtenberg.