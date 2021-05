Cuba suma 1.116 nuevos casos de covid-19 y acumula más de 117.000 positivos

Una mujer con tapabocas camina por una calle con una bandera de Cuba, en La Habana. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 10 may (EFE).- Cuba reportó este lunes 1.116 nuevos pacientes de covid-19, más de la mitad de ellos -581- en La Habana, la zona más afectada por la pandemia en la isla que acumula 117.097 casos confirmados y 741 muertes.

En los hospitales cubanos se encuentran ingresados en este momento 23.864 personas, 5.988 son enfermos confirmados, 3.267 de ellas sospechosas de estar infectadas y 14.609 están en observación, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

De los nuevos positivos, 1.050 son casos autóctonos y 66 son viajeros que llegaron infectados a la isla -en su mayoría cubanos- procedentes de Rusia (53), España(8), Estados Unidos (2) y de Jamaica, México y Panamá, un caso de cada uno.

En las últimas dos semanas la tasa de incidencia de Cuba -donde viven 11,2 millones de personas- es de 134,2 positivos de covid-19 confirmados por cada 100.000 habitantes.

La Habana -la región más poblada del país con 2,2 millones de habitantes- mantiene la situación epidemiológica más compleja desde hace varios meses y por ello rigen en su territorio un toque de queda nocturno y otras medidas para intentar frenar la alta transmisión del coronavirus.

Resulta difícil, sin embargo, limitar la movilidad porque la escasez provocada por la crisis económica obliga a las personas a salir a la calle para comprar productos básicos y muchas veces a realizar largas colas para sau adquisición.

El próximo miércoles comenzará en La Habana un estudio masivo de intervención sanitaria poblacional con los candidatos vacunales más avanzados que desarrollan instituciones científicas cubanas: Abdala y Soberana 02, según ha informado el Minsap.

Esa intervención prevé la administración de esas formulaciones a más de 1,7 millones de habitantes de la capital cubana.

El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) de la isla aprobó esta nueva intervención tras los resultados de seguridad e inmunogenicidad registrados en los ensayos clínicos y estudios de intervención realizados con ambas formulaciones.

No obstante, la autoridad reguladora ha señalado que aún está pendiente la autorización para el uso de emergencia de esos candidatos vacunales.

Con Abdala se culminó la aplicación de dosis de la tercera fase de ensayos clínicos, mientras que con Soberana 02 se debe concluir próximamente esa misma etapa para evaluar su eficacia.

Según las autoridades de Salud Pública cubanas, este ejercicio en el país tiene más beneficios que riesgos, y puede contribuir a disminuir la cifra de enfermos y fallecidos, así como controlar la alta transmisión.

De acuerdo con sus proyecciones, para el próximo agosto el 70 por ciento de su población debe haber recibido alguno de los candidatos vacunales elaborados en la isla contra la covid y a finales de este año toda la población de la isla estará vacunada.

Además de Abdala y Soberana 02, instituciones científicas cubanas desarrollan otros tres candidatos vacunales: Soberana 01, Soberana Plus y Mambisa.

Cuba no integra el mecanismo Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.