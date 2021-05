Ciencia.-Estrellas de alta masa se forman del caos y no de discos de polvo

10/05/2021 Región de formación estelar W51 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GINGSBURG ET AL.



Observaciones con el telescopio ALMA en Chile han revelado que las estrellas de gran masa se forman de manera diferente a sus hermanos menores.



Mientras que las estrellas pequeñas a menudo están rodeadas por un disco ordenado de polvo y materia, el suministro de materia a las estrellas grandes es un desastre caótico. El hallazgos se presenta en Astrophysical Journal.



Es bien sabido cómo se crean las estrellas jóvenes y pequeñas. Acrecen materia de un disco de gas y polvo de una manera relativamente ordenada. Los astrónomos ya han visto muchos de estos discos de polvo alrededor de estrellas jóvenes de baja masa, pero nunca alrededor de estrellas jóvenes de gran masa. Esto planteó la cuestión de si las estrellas grandes nacen de la misma manera que las pequeñas.



"Nuestros hallazgos ahora brindan evidencia convincente para demostrar que la respuesta es 'No'", según Ciriaco Goddi, afiliado al centro de experiencia ALMA Allegro en la Universidad de Leiden y con la Universidad Radboud en Nimega.



Goddi dirigió un equipo que estudió tres estrellas jóvenes de gran masa en la región de formación estelar W51, aproximadamente a 17.000 años luz de la Tierra. Los investigadores buscaban en particular discos grandes y estables que expulsaran chorros de materia perpendiculares a la superficie del disco. Estos discos deben ser visibles con los telescopios ALMA de alta resolución.



"Pero en lugar de discos estables, descubrimos que la zona de acreción de estrellas jóvenes de gran masa parece un desastre caótico", explicá Goddi.



La observación mostró hebras de gas que llegan a las estrellas jóvenes de gran masa desde todas las direcciones. Además, los investigadores vieron chorros que indican que puede haber pequeños discos, invisibles para el telescopio. Además, parecería que hace unos cien años el disco alrededor de una de las tres estrellas estudiadas giró.



Los investigadores concluyeron que estas estrellas jóvenes de gran masa, al menos en sus primeros años, están formadas por materia procedente de múltiples direcciones y a una velocidad irregular. Esto es diferente para las estrellas pequeñas, donde hay una afluencia estable de materia. Los astrónomos sospechan que ese suministro múltiple de materia es probablemente la razón por la que no se pueden crear discos grandes y estables.



"Un modelo de afluencia no estructurado de este tipo se había propuesto anteriormente, sobre la base de simulaciones por computadora. Ahora tenemos la primera evidencia de observación para respaldar el modelo", dice Goddi.