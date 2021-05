Buscan en Colombia a 168 personas reportadas como desaparecidas en las protestas

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se enfrentan a manifestantes, el 1 de mayo de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 10 may (EFE).- Las autoridades colombianas siguen buscando a 168 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las manifestaciones contra el Gobierno del presidente Iván Duque, que comenzaron el pasado 28 de abril y también han dejado al menos 27 muertos.

Así lo informaron este viernes la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, que en un comunicado conjunto detallaron que fue activado el "mecanismo de búsqueda urgente" para hallar a las personas que aparecen en el reporte.

"En ese sentido, es importante aclarar, que de recaudar elementos materiales probatorios que infieran la comisión del delito de desaparición, la Fiscalía iniciará de oficio la investigación penal conforme a sus competencias", agregó la información.

Igualmente han sido encontradas 227 personas que habían sido reportadas como desaparecidas, mientras que 153 solicitudes de búsqueda fueron regresadas "a sus peticionarios por falta de información suficiente y se declararán infundadas, teniendo en cuenta que no permiten tener un mínimo de datos como partidor de búsqueda".

Las movilizaciones comenzaron en contra de la ya retirada reforma tributaria del Gobierno del presidente Duque, pero continúan contra un intento de reformar la salud, la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.

La ONG Temblores y del Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) han documentado 47 víctimas mortales, 1.876 casos de uso abusivo de la fuerza, al menos 28 víctimas de agresión ocular, 278 heridos y 963 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual contra 12 personas.

LA BÚSQUEDA

Para buscar a los desaparecidos, la Fiscalía y la Defensoría han activado 35 equipos compuestos por un fiscal, investigadores, policías y defensores regionales.

Sin embargo, aclararon ambos organismos, hasta el momento "no existen denuncias formales por el delito de desaparición en el marco de las protestas y las manifestaciones de los últimos días".

Si bien la mayoría de personas reportadas como desaparecidas puede haber sido retenida por la Policía durante las protestas, organizaciones civiles e internacionales urgen a las autoridades a acelerar su búsqueda dadas las denuncias por abusos que recaen sobre la fuerza pública.