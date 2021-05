Buscan a un leopardo fugado de un zoo en el este de China

BEIJING (AP) — Las autoridades buscaban el lunes al último de tres leopardos que escaparon de un parque de safari en el este de China, en medio de críticas al parque por ocultar la fuga durante casi una semana.

Los tres leopardos del Hangzhou Safari Park fueron avistados por los vecinos a partir del 1 de mayo, según el periódico estatal Global Times. Sin embargo, el establecimiento no reportó la desaparición ni alertó a la población hasta el sábado.

Dos de los leopardos ya han sido capturados y muestran buena salud, según las autoridades. No estaba claro cómo habían logrado escapar los animales.

Los esfuerzos por capturar al último leopardo continuaban el domingo por la noche, según un comunicado publicado el lunes por la noche por el gobierno local de Hangzhou en su cuenta oficial de WeChat.

El equipo de búsqueda empleaba drones y perros de caza.

El felino fue avistado por un dron el domingo por la mañana, pero huyó cuando la gente intentó acercarse, según el Global Times.

El parque fue acusado de poner a la gente en peligro por tardar tanto en anunciar la fuga, especialmente porque los leopardos estuvieron sueltos durante los cinco días de feriados del Día del Trabajo, cuando masas de turistas visitan la ciudad de Hangzhou. Hangzhou es una de las ciudades turísticas más populares de China, famosa por sus plantaciones de té y el pintoresco Lago Occidental.

Las autoridades investigaban la causa de la fuga y habían interrogado al personal del recinto.

El parque dijo que “lamenta sinceramente” no haber anunciado el incidente antes, según un comunicado publicado el sábado en la red de microblogs Weibo. El parque dijo que no anunció el suceso para no sembrar el pánico entre la población, ya que se cree que los leopardos jóvenes son menos agresivos.

El parque cerró de forma temporal para una revisión de sus protocolos de seguridad y gestión.