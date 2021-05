Brasil registra menos de 900 muertes diarias por primera vez en dos meses

Brasil no registraba menos de 900 muertes diarias desde el pasado 1 de marzo, cuando fueron contabilizados 778 fallecimientos. EFE/Fernando Bizerra Jr/Archivo

Río de Janeiro, 10 may (EFE).- Brasil, uno de los países más castigados por la epidemia de la covid en el mundo, registró 889 muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas, con lo que por primera vez en poco más de dos meses el número diario de óbitos se ubicó por debajo de los 900, informó este lunes el Gobierno.

El gigante latinoamericano no registraba menos de 900 muertes diarias desde el 1 de marzo pasado, cuando fueron contabilizados 778 fallecimientos, y antes de que una segunda ola de la covid, más virulenta y mortal que la primera, elevara significativamente los índices de óbitos y casos en el país.

Pese a que el número de muertes diarias viene cayendo lenta y gradualmente desde el récord de 4.249 fallecimientos el 8 de abril, el propio Ministerio de Salud admite que las cifras divulgadas los domingos y los lunes por lo general son inferiores al resto de días debido al menor número de funcionarios procesando los datos los fines de semana.

Las cifras de muertes y casos de covid por lo general saltan los martes, cuando se actualizan los datos no contabilizados los dos días anteriores.

Según el boletín divulgado este lunes por el Ministerio de Salud, con las 889 muertes registradas en las últimas 24 horas se eleva a 423.229 el número acumulado de fallecidos por coronavirus en Brasil desde el inicio de la pandemia, hace casi 15 meses.

La cartera de Salud informó igualmente que Brasil registró en las últimas 24 horas 25.200 nuevos casos de la enfermedad, el menor número desde el pasado lunes (24.619 infecciones) y que ubican el total de contagios en 15,2 millones.

Las cifras confirman a este país de 212 millones de habitantes como uno de los más castigados por la covid en el mundo y como el segundo en número de muertes después de Estados Unidos y el tercero en infecciones tras la EE.UU. e India.

Pese al fuerte salto de las muertes en marzo y abril, cuando el país comenzó a experimentar una segunda ola de la pandemia más virulenta y mortal, los números comienzan a caer gradual y lentamente, según los promedios divulgados por el Ministerio.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el promedio de muertes por covid en Brasil en los últimos 7 días cayó este lunes hasta las 2.087 diarias, la menor media en casi dos meses, desde las 2.017 diarias registradas el 17 de marzo, y muy inferior al récord registrado el 1 de abril (3.117 fallecimientos diarios).

Por su parte, el promedio de casos en los últimos 7 días se ubicó en 61.494 diarios, por encima del registrado hace exactamente una semana (58.587 contagios diarios), pero muy abajo del récord registrado el 29 de marzo (77.129 infecciones diarias).

Según el boletín del Ministerio, de los 15,2 millones de brasileños que han contraído coronavirus, 13,8 millones ya se recuperaron y fueron dados de alta, lo que corresponde al 90,5 % del total, y otros 1,03 millones continúan bajo cuidados médicos (6,8 %).

Estas cifras indican que la covid tiene una tasa de mortalidad en Brasil de 201,4 decesos por cada 100.000 habitantes, una incidencia de 7.237,8 contagios por cada 100.000 habitantes y un índice de letalidad del 2,8 % de los infectados.

El estado de Sao Paulo, el más poblado del país con 46 millones de habitantes, superó este lunes la marca de 3 millones de contagiados (3.006.250), tras haber alcanzado el viernes pasado el listón de los 100.000 muertos (100.854).