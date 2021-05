Bolivia anuncia llegada de vacunas, que escasean en siete regiones

El gobierno boliviano anunció este lunes la llegada para esta semana de 1,5 millones de vacunas rusas y chinas contra el covid-19, que escasean en siete de las nueve regiones del país.

"Esta semana está llegando al país un millón y medio de vacunas: 500.000 de Sputnik V [de Rusia] y un millón de Sinopharm [de China]", señaló el mandatario boliviano Luis Arce, en un acto en la casona presidencial.

La llegada de más vacunas ha sido un reclamo de las gobernaciones departamentales, que se encargan de aplicarlas a la población.

Las regiones de La Paz, Santa Cruz (este), Chuquisaca (sureste), Tarija (sur) y Pando (norte) han utilizado el 80% de las dosis recibidas, mientras que las de Cochabamba (centro) y Oruro (oeste) casi el 95%, según datos oficiales.

El propio ministro de Salud, Jeyson Auza, reconoció la semana pasada que hay escasez de vacunas: "no podemos mentirle a la población, estamos acelerando el proceso, [pero] la no existencia de vacunas no es un problema de Bolivia, es global".

El país andino ha recibido desde el año pasado casi 1,2 millones de vacunas de Rusia, China y mediante el dispositivo Covax de la Organización Mundial de Salud (OMS).

El anuncio de la llegada de más vacunas coincide con alertas de los servicios departamentales de salud sobre una inminente tercera ola de la pandemia en Bolivia.

Los contagios vienen subiendo desde abril, después de haber bajado desde febrero. Esta última semana el promedio diario de nuevos casos ascendió a 1.578, mientras que hace un mes era 957, según cifras oficiales.

La segunda ola de la pandemia irrumpió en Bolivia en diciembre. Los contagios pasaron de 92 diarios la última semana de noviembre a 2.257 la última semana de enero, superando el récord de la primera ola de 1.628 al día la tercera semana de julio de 2020.

Bolivia de 11,5 millones de habitantes acumula 318.610 contagios de covid-19 y 13.228 fallecidos, según el balance oficial.

jac/fj/gm