BioNTech dice que su vacuna anticovid no requiere modificaciones por nuevas variantes

BioNTech dice que su vacuna anticovid no requiere modificaciones por nuevas variantesBerlín, 10 Mayo 2021 (AFP) - La farmacéutica alemana BioNTech dijo este lunes que no existe evidencia de que su vacuna contra el covid-19, desarrollada conjuntamente con Pfizer, necesite modificaciones para ser eficaz contra las otras variantes del virus."Hasta la fecha no hay evidencia de que sea necesaria una adaptación de la actual vacuna anticovid de BioNTech contra las variantes identificadas", dijo la empresa en un comunicado.No obstante, BioNTech dijo en marzo que comenzó las pruebas para una "versión modificada, específica para las variantes", anticipando la necesidad de en algún momento hacer ajustes a su vacuna actual."Este estudio apunta a explorar el camino regulatorio que deberán seguir BioNTech y Pfizer si el virus SARS-CoV-2 llegara a cambiar lo suficiente para requerir una vacuna actualizada", indicó.También hay una evaluación en marcha sobre el impacto de una posible tercera dosis de la vacuna para extender la inmunidad y proteger contra las variantes del virus.El fundador y director de BioNTech, Ugur Sahin, dijo en abril que la vacuna protege contra la variante india del virus.La vacuna BioNTech/Pfizer fue la primera en ser autorizada en países occidentales, y ha sido enviada a decenas de países.Actualmente es aplicada en más de 90 países y se espera que su producción alcance 3.000 millones de dosis para finales de este año.hmn/dlc/jv/mas/mar