Ana Soria, gran ausente en la reaparición de Enrique Ponce tras torear con la cara de Franco

En el punto de mira a pocos días de la esperada comunión de su hija Bianca, Enrique Ponce escapa de la polémica y regresa a Madrid, cumpliendo con sus compromisos profesionales en la Cubierta de Leganés junto a sus compañeros Emilio da Justo y Juan Ortega. Con Ana Soria como gran ausente en el tendido - como viene siendo habitual en las últimas épocas - el diestro reapareció una semana después de protagonizar una polémica al torear en Madrid con una chaquetilla con monedas con la cara de Franco como botones.



Algo que desató una gran controversia por una presunta apología del franquismo por parte de Ponce que, escapando de la polémica, aclaraba que colecciona monedas antiguas con las que le gusta adornar sus trajes pero que no había ningún tinte político en su intención, ya que tambien ha toreado en otras ocasiones con la efigie de la Reina Isabel II o del Rey Juan Carlos, entre otros.



Muy serio, el torero llegaba a la plaza arropado por su cuadrilla y guardaba silencio tanto sobre esta polémica relacionada con la cara de Franco como sobre la comunión de su hija Bianca. Un acontecimiento muy esperado que se celebrará en unos días y que supondrá su reencuentro con su exmujer, Paloma Cuevas, cuando todavía no han firmado el divorcio casi un año después de su separación.



Uno de los días más especiales para Enrique en el que le veremos de nuevo con Paloma y con sus dos hijas pero en el que Ana Soria se convertirá en una de las grandes ausentes, puesto que la Primera Comunión de Bianca se celebrará en la intimidad y tan sólo con la presencia de la familia más cercana. Al igual que este domingo, en el que la almeriense, inmersa en sus exámenes finales de Derecho, tampoco apoyó con su presencia en la plaza a su novio, con el que a punto de cumplir un año de relación pública presume de amor siempre que tiene ocasión.



Como no podía ser de otra forma, fueron muchos los rostros conocidos que se dieron cita en la Cubierta de Leganés para disfrutar de una tarde taurina que no se perdieron Jaime Ostos y Mari Ángeles Grajal, Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, Miguel Abellán o Jual del Val con su hijo.