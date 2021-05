AMP2.- O.Próximo.- Israel ataca "objetivos terroristas" de Hamás en represalia a cohetes lanzados desde Gaza

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel ha informado este lunes de un ataque con carros de combate contra "objetivos terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en represalia por el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, en medio del aumento de las tensiones en Jerusalén.



Según han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de su cuenta en la red social Twitter, "el objetivo de Hamás es atacar civiles israelíes. El nuestro es combatir el terrorismo".



Así, ha señalado que en respuesta a los globos incendiarios y a los cuatro cohetes lanzados desde Gaza hacia Israel" el domingo, "carros de combate de las FDI han alcanzado objetivos terroristas de Hamás en Gaza".



Unas horas antes, el Ejército israelí había denunciado que "terroristas en Gaza" acababan de lanzar dos cohetes hacia Israel, aunque han explotado dentro de Gaza, "poniendo en peligro a los civiles palestinos".



Según han indicado, por otro lado, anteriormente desde Gaza se habían lanzado otros dos cohetes hacia la ciudad de Ascalón, donde "el sistema de defensa aérea, la Cúpula de Hierro, ha interceptado uno de ellos". El segundo de estos ha impactado en un campo abierto no habitado.



Posteriormente, el Ejército de Israel ha denunciado el lanzamiento de un tercer proyectil desde Gaza, si bien ha resaltado que ha impactado en el interior del enclave, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.



Asimismo, las autoridades israelíes han confirmado seis incendios en las regiones de Eshkol y Shaar HaNegev a causa del impacto de globos incendiarios lanzados desde la Franja de Gaza, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.



La situación ha llevado al Ejército israelí a anunciar el envío de refuerzos a la frontera con Gaza ante el temor de un recrudecimiento de la violencia. Un portavoz militar ha señalado que una unidad de élite y dos compañías serán enviadas a la zona.



En respuesta a los recientes lanzamientos, el Gobierno de Israel ha anunciado que cerrará el paso peatonal Erez hacia la Franja de Gaza "hasta nuevo aviso", con la excepción de casos humanitarios de emergencia.



Estos incidentes se dan en un momento de aumento de las tensiones en Jerusalén, donde cerca 280 palestinos resultaron heridos en los enfrentamientos entre manifestantes y policías israelíes durante la jornada del domingo, según fuentes sanitarias.