AMP2.- Colombia.- Valle del Cauca decreta el cierre de los accesos durante cinco días en medio de las protestas

Duque ha ordenado el "máximo despliegue" de las fuerzas de seguridad en un viaje relámpago a Cali



ONU Mujeres Colombia condena los ataques contra defensoras de DDHH en Cali



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La gobernadora del departamento de Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ha decretado el cierre de todos los accesos a la región desde este lunes hasta el próximo sábado debido al aumento de la tensión en la zona.



La medida restringe la movilidad en todo el departamento. "Así nos lo exige la coyuntura sanitaria, por la aceleración del contagio de COVID-19, la alerta roja hospitalaria, y la desbordada situación de orden público", ha explicado.



La decisión ha tenido lugar después de que este domingo se viviera una nueva ola de enfrentamientos en la ciudad de Cali en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque.



Durante la última jornada grupos de residentes de la zona han asegurado que tuvieron que defenderse ante los ataques perpetrados contra sus viviendas. Sin embargo, la guardia indígena ha insistido en que fue atacada a punta de pistola por un grupo paramilitar y que varias personas resultaron heridas, según informaciones del diario 'El Tiempo'.



La Alcaldía de Cali contabiliza, hasta ahora, 10 heridos, ocho indígenas y dos habitantes del sector. Así, ha señalado que seis de los heridos recibieron impactos de bala. Por ello, el presidente, Iván Duque, ha pedido que se lleve a cabo el mayor despliegue de las fuerzas colombianas en la ciudad.



En este sentido, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha informado de que 10.000 policías y 2.100 militares serán desplegados en la zona, donde se instalarán rutas logísticas seguras.



"Nuestra fuerza pública está aquí para garantizar la presencia institucional y redoblar esfuerzos hasta que se restablezca la tranquilidad y seguridad de los caleños", ha dicho.



ACUERDO EN EL PASO DEL COMERCIO



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y grupos de jóvenes manifestantes en el Paso del Comercio, en el noreste de la ciudad, han logrado llegar a un acuerdo para el levantamiento del bloqueo en dicho sector. La firma del mismo se ha llevado a cabo a la medianoche tras un día agitado para la capital del Valle en materia de orden público.



El edil ha aseverado así que "quienes están acá son los muchachos del barrio, muchachos trabajadores y que estuvieron allí y adelantaron ese bloqueo porque sus necesidades no han sido resueltas".



"Batallaron contra el Esmad, pero ganaron y lo hicieron con mucha gallardía y valentía y entendieron que había desbloquear", ha aseverado antes de matizar que el acuerdo busca, precisamente, evitar la muerte de jóvenes.



Así se ha dirigido al presidente de Colombia y ha matizado que es necesario dar "tiempo a la paz y la vida", para lo que hay primero que "agotar el diálogo". No obstante, está previsto que Duque se reúna durante la jornada con el Comité del Paro en Cali para abordar el asunto.



VISITA RELÁMPAGO DE DUQUE



Duque ha visitado de madrugada y en viaje relámpago la ciudad, uno de los epicentros de las protestas y el paro indefinido contra el Gobierno, y ha ordenado el "máximo despliegue" de las fuerzas de seguridad. En concreto, ha estado en Cali entre las 0.30 y las 3.00 horas de la madrugada "para dar indicaciones en materia de orden público y atención social", según ha informado la Presidencia.



Duque ha presidido un "consejo de seguridad" en el que han participado además el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.



"He dado instrucciones muy claras para proteger a la ciudad de Cali, para proteger al departamento del Valle. La Fuerza Pública está para proteger a la ciudadanía, la vida, la honra, los bienes, los derechos y libertades de todos los ciudadanos de esta ciudad y este departamento", ha argumentado.



Duque ordenó el máximo apoyo y la colaboración de todas las fuerzas y el máximo despliegue para garantizar la protección y evitar situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía. "Le he instruido a la señora gobernadora que haya limitación de la movilidad en los accesos al departamento. Estamos en una situación no solamente de máxima tensión, sino en donde necesitamos el flujo de personas dada la situación de orden público", ha argumentado el presidente.



"Hay un fenómeno que puede ser de expresión juvenil y otro que puede ser de expresión criminal, en cuyo caso ni la Constitución ni la ley están sujetas al pisoteo de nadie. Nuestra responsabilidad no es actuar con brutalidad ni demencialidad, sino actuar en el marco de las competencias y con estricto apego a la protección de los derechos humanos para que la ciudad tenga todas las garantías", ha subrayado Duque.



Junto a Duque, viajaron a Cali varios ministros, incluidos los del Interior, Defensa o Justicia y los comandantes de la Fuerzas Armadas. El presidente volvió a sobre las 4.00 horas a Bogotá, donde tiene previsto inaugurar las conversaciones con el Comité Nacional del Paro en una cita programada para las 12.00 horas (19.00, hora peninsular española).



VIOLENCIA CONTRA LAS DEFENSORAS DE DDHH EN CALI



Por su parte, durante la jornada, ONU Mujeres Colombia, la Defensoría del Pueblo y la Embajada de Noruega han condenado los ataques contra defensoras de los Derechos Humanos en Cali, al tiempo que han hecho un llamamiento para reforzar las medidas de protección y garantizar así su "importante" labor.



Según las organizaciones mencionadas, que han pedido el fin de "todo tipo de violencia" contra estas mujeres, varias personas pertenecientes a la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca resultaron heridas. Una de ellas era Daniela Soto, líder de la Agenda Joven del Cauca, coordinadora del Programa Jóvenes del Consejo e integrante de la Iniciativa ProDefensoras.



"Rechazamos las amenazas y la violencia que han vivido y continúan viviendo las lideresas y defensoras de Derechos Humanos en el ámbito de su labor y en el marco de las movilizaciones sociales de las últimas semanas", ha censurado en un comunicado en el que también han pedido "acelerar" la investigación judicial y sus sanciones correspondientes.



"Las mujeres en Colombia lideran y sostienen la defensa de los Derechos Humanos de todas las personas" en el país, han sostenido, reconociendo su trabajo en favor de la defensa de la vida, el territorio y su comunidad. "Esta labor es fundamental para que Colombia continúe el camino hacia la paz y la reconciliación. Nos solidarizamos con las familias y allegados de las personas que resultaron heridas", han agregado.



Por su parte, la agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha llamado a la "calma" a todas las personas, especialmente en Cali, y ha pedido "respeto" a la vida y los derechos fundamentales.



"La garantía de los Derechos Humanos se obtiene a través del diálogo y la no violencia", ha insistido en su cuenta de Twitter Juliette Rivero, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.



Las protestas que sacuden Colombia desde hace ya doce días y que se han cobrado al menos 27 muertes según el Gobierno --más de 40 según organizaciones civiles-- comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Gobierno del presidente Iván Duque, pero una vez retirada la misma, se mantienen siete reivindicaciones que estarán sobre la mesa en las negociaciones entre el Ejecutivo y el Comité Nacional del Paro.