AMP.- Colombia.- El Comité de Paro Nacional de Colombia acepta dialogar este lunes con Duque

Choques entre civiles e indígenas en Cali, a quienes Duque pide "evitar confrontaciones violentas"



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Comité del Paro Nacional de Colombia ha aceptado la invitación del presidente, Iván Duque, de iniciar un diálogo, un primer acercamiento que tendrá lugar este lunes, y en el que también habrá representación de la ONU y de la Conferencia Episcopal colombiana.



Así lo ha confirmado el comité en una carta abierta, donde han explicado que esta "reunión exploratoria" será un "espacio para reclamar por el respeto y las garantías para el libre ejercicio de la movilización y la protesta social, rechazar la militarización del país y el uso desmedido de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad y "para abordar la negociación de las peticiones consignadas en el Pliego Nacional de Emergencia", recoge 'El Espectador'.



Tras la publicación del escrito del comité, el ministro de Trabajo colombiano, Ángel Custodio, y el comisionado de paz, Miguel Ceballos, han confirmado que este encuentro será a las 12.00 horas (hora local) en Casa Nariño, y también estará presente la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.



ENFRENTAMIENTOS EN CALI



Tensos enfrentamientos se han registrado este domingo en Cali entre ciudadanos y miembros de la Guardia Indígena, que presuntamente están bloqueando la salida hacia el municipio de Jamundí, y a quienes Duque, ha pedido que "retornen a sus resguardos y eviten confrontaciones violentas con la ciudadanía".



Los indígenas llegaron desde el departamento del Valle del Cauca a Cali el pasado 28 de abril en el marco de las protestas y del paro nacional en contra del Gobierno, y desde entonces han llevado a cabo bloqueos de vías y carreteras, algo que ha generado una reacción de protesta en los vecinos.



Esto ha derivado en fuertes enfrentamientos este domingo, que la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) ha calificado como "una delicada situación de agresión con armas de fuego a la minga que se encontraba desplazándose por la zona de Jamundí".



Según han detallado, los indígenas han sido atacados por "una turba uribista al pie de la vía, quienes pretenden retirar el bloqueo en el punto. Hasta el momento se reportan varios comuneros heridos con impactos de bala por este ataque", informa 'El Espectador'.



Duque ha informado de que ha enviado "una delegación del Gobierno Nacional para abordar esta problemática", entre la que se encuentra el ministro del Interior, Daniel Palacios, "quien, en este momento, por instrucciones mías, está viajando nuevamente a la ciudad de Cali".



En un vídeo compartido a través de sus redes sociales, el presidente ha asegurado que "Colombia entera y particularmente la ciudadanía de Cali, rechaza los bloqueos que afectan el abastecimiento y la distribución de medicamentos".



Por esto, se ha dirigido a "los integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)", para hacerles "un llamado: retornen a sus resguardos y eviten confrontaciones violentas con la ciudadanía". "Hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos y siente en este momento un rechazo a que se generen bloqueos adicionales o que se amenace su seguridad", ha agregado.



Duque, que ha ordenado el máximo despliegue de las fuerzas de seguridad, también ha ordenado levantar los bloqueos, ya que "están afectando los bienes, la vida, la honra de muchos ciudadanos y están afectando el derecho fundamental a la movilidad", de manera que "deben levantarse y tiene que, la autoridad local, con esta instrucción, cumplirse".



En este contexto, se ha llevado a cabo un consejo de seguridad virtual durante la tarde del domingo, tras el cual se han adoptado una serie de medidas especiales para Cali, para anunciar también que en los próximos días se establecerá una mesa de diálogo con el CRIC.



DESDE CALI PIDEN LA PRESENCIA DE DUQUE



También ha hecho un llamado a los indígenas el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que ha pedido a los líderes del CRIC que no intervengan en las labores de las autoridades y no provoquen más incidentes con la ciudadanía, ya que "la Guardia Indígena en Cali no puede adelantar labores de requisa y pesquisa. Son labores que molestan, son labores que suplantan a la autoridad y que provocan".



Asimismo, se ha dirigido al mandatario nacional, "señor presidente Iván Duque, hay una protesta indígena y un paro ciudadano. Es un problema político de carácter nacional que se escenifica en Cali", le ha advertido. "Este problema político que heredamos los calenos y se adelanta en Cali necesita su visita y de todo el conglomerado nacional para resolver por la vía del diálogo", le ha instado.



No obstante, el líder del Gobierno ha adelantado que "por prudencia", no viajará a la ciudad para no distraer "el trabajo de la Fuerza Pública, que debe estar desplegada en toda la ciudad", aunque está haciendo "un monitoreo permanente", ha asegurado.



El balance de los incidentes, por el momento, deja ocho indígenas y un vecino heridos, según la alcaldía del distrito, mientras que los propios indígenas elevan la cifra hasta los 12 heridos, mientras que también han denunciado que se ha disparado munición real contra ellos.



La Policía Metropolitana de Cali ha indicado a través de un comunicado que ha atendido "el llamado de auxilio de la comunidad" en el sur de la ciudad que denunciaba estar "siendo atacados por un grupo de indígenas que se transportaban en dos vehículos tipo escalera (camiones) y varios vehículos tipo camioneta".



"En videos allegados se logra observar a los indígenas que se dispersan por los conjuntos residenciales, generando disparos con armas de fuego e incitando al terrorismo; realizando de igual forma, saqueos a casas y apartamentos del sector, lesionando a cuatro personas con arma cortopunzante y objetos contundentes", ha explicado la Policía, que ha desplegado agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



Las protestas que sacuden Colombia desde hace ya once días y que se han cobrado al menos 27 muertes según el Gobierno --más de 40 según organizaciones civiles-- comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Gobierno del presidente Iván Duque, pero una vez retirada la misma, se mantienen siete reivindicaciones que estarán sobre la mesa en las negociaciones entre el Ejecutivo y el Comité del Paro Nacional.