123-110. Davis destroza a los Suns y los Lakers siguen en la lucha por el sexto puesto

En la imagen, el pívot Anthony Davis de Los Angeles Lakers. EFE/Samuel Corum/Archivo

Los Angeles (EE.UU.), 9 may (EFE).- El pívot Anthony Davis volvió a superar por segundo partido consecutivo la marca de los 40 puntos al aportar un doble-doble de 42 y 12 rebotes que permitieron a Los Angeles Lakers vencer 123-110 a los Phoenix Suns y romper racha de dos derrotas consecutivas.

Junto a Davis, el otros cuatro jugadores tuvieron números de dos dígitos, incluidos los titulares el base Alex Caruso y el escolta Kentavious Caldwell-Pope, que anotaron 17 tantos cada uno.

Mientras que los reservas, el pívot Montrezl Harrell y el escolta-alero Ben McLemore que salieron de reservas aportaron 12 tantos cada uno.

El pívot titular Andre Drummond ayudó con 10 rebotes y seis tantos como titular, mientras que el español Marc Gasol, que salió de reserva, anotó un tanto en los 18 minutos que estuvo en la pista.

Gasol no hizo ningún tiro de campo y anotó 1 de 2 desde la línea de personal, pero tuvo presencia en el juego interior con seis rebotes defensivos, y dio tres asistencias antes de cometer la quinta falta personal.

La victoria permitió a los Lakers (38-30) seguir en la lucha por el sexto puesto de la Conferencia Oeste, que ahora ocupan los Portland Trail Blazers (39-29) y que es el último que da derecho a entrar directamente a los playoffs.

Los Trail Blazers tienen ventaja de un juego cuando a ambos equipos les faltan cuatro partidos de temporada regular.

Si se mantienen en las mismas posiciones al concluir la competición, los Lakers tendrían que jugar en el torneo de play-in de los playoffs.

Mientras que los Suns (48-20) se alejaron dos juegos del Utah Jazz en la lucha por el liderato de la Conferencia Oeste y la mejor marca de la liga.

Los Suns, que tuvieron el apoyo del base reservas Cameron Payne con 24 puntos y del escolta hispano Devin Booker, que anotó 21 tantos, al final no nunca pudieron con la gran actuación individual de Davis, que hizo la diferencia.

El base Chris Paul logró un doble-doble de 13 puntos y 10 asistencias que tampoco evitaron la derrota de los Suns.