Venezolano Martínez se reencuentra con el gol en empate ante Inter Miami

El delantero venezolano Josef Martínez, el MVP de la liga de fútbol norteamericana (MLS) en 2018, vio puerta por primera vez en 19 meses en el torneo en el empate 1-1 del Atlanta United el domingo de visita ante el Inter Miami.

Martínez, que pasó la temporada 2020 prácticamente en blanco por lesión, abrió el marcador de este partido que enfrentaba en los banquillos al argentino Gabriel Heinze (Atlanta) y Phil Neville (Inter), excompañeros como jugadores del Manchester United.

En el minuto 9, el delantero de la selección venezolana recibió la pelota de espaldas dentro del área y, con una fulminante media vuelta, colocó un remate cruzado a la red.

El ariete, de 27 años, no gritaba gol en la MLS desde octubre de 2019, antes de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en marzo de 2020.

Soñé con este gol "todos los días", dijo el delantero en una videoconferencia de prensa. "Tengo muchas cosas en la cabeza pero mi primer pensamiento fue para los médicos, que han pasado mucho tiempo conmigo".

"Mucha gente me criticaba que llevaba muchos partidos sin hacer gol. Lo entiendo porque no me había pasado pero estoy muy feliz con lo que me toca", afirmó.

"Fue una lesión muy dura, que poca gente sabe lo que es", recalcó Martínez, que no había anotado en sus siete partidos anteriores de este año, entre la MLS y la Liga de Campeones de Concacaf.

El Inter se vio pronto con un gol en contra y sin su figura francesa Blaise Matuidi, que fue relevado en el minuto 13 tras recibir una fuerte entrada del argentino Santiago Sosa.

El delantero Gonzalo Higuaín, de vuelta tras el viaje a Argentina por el fallecimiento de su madre, gozó de dos claras ocasiones para igualar, una de ellas un mano a mano en el que disparó contra el cuerpo del arquero Brad Guzán.

El Inter encontró recompensa en el minuto 77 con el 1-1 anotado por el extremo escocés Lewis Morgan, en una gran acción individual en la que recortó a dos defensores y pegó un fuerte zurdazo al ingresar al área.

- Protesta de Neville -

Con David Beckham, copropietario del Inter, en la grada del DRV PNK Stadium, el equipo de Florida reclamó penalti en un derribo del arquero Guzán al mexicano Víctor Ulloa en el minuto 90+1.

Ante los medios, Neville aseguró que era "penalti al 100%" y se mostró satisfecho con el esfuerzo y actitud de sus jugadores.

"Creo que en la primera parte ellos fueron el mejor equipo, nosotros jugamos con demasiada cautela", reconoció. "En la segunda parte vi un equipo que estaba preparado para hacer cualquier cosa para intentar volver al partido y ganarlo".

En su turno, Heinze lamentó no haber obtenido una mayor ventaja en el primer tiempo y dijo que en el segundo su equipo se resintió del esfuerzo de jugar el martes en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, en los que fueron eliminados ante el Philadelphia Union.

"Hemos pagado el poco descanso y la temperatura, que hace que sea difícil recuperarse", afirmó.

En otro de los partidos del domingo, el Seattle Sounders derrotó 2-1 al Portland Timbers con dianas del peruano Raúl Ruidíaz de penal en el minuto 63 y del colombiano Fredy Montero en el 79.

El Timbers redujo la ventaja en el 90+4 con una falta directa lanzada por el neozelandés Bill Tuiloma.

- Resultados de la cuarta jornada de la liga de fútbol norteamericana (MLS):

- Viernes:

Real Salt Lake - San Jose Eartquakes 1-2

- Sábado:

Chicago Fire - Philadelphia Union 0-2

New York Red Bulls - Toronto FC 2-0

Columbus Crew SC vs DC United 3-1

Nashville SC - New England Revolution 2-0

Vancouver Whitecaps - CF Montreal 2-0

FC Dallas - Houston Dynamo 1-1

Orlando City - New York City FC 1-1

LA Galaxy - Los Angeles FC 2-1

Colorado Rapids - Minnesota United 3-2

- Domingo:

Inter Miami - Atlanta United 1-1

Portland Timbers - Seattle Sounders 1-2

Más tarde:

Sporting Kansas City - Austin FC

