Variantes de la covid-19 se disparan en Florida y dejan 67 muertos

Miami, 9 may (EFE).- Florida es el estado con mayor incidencia de las variantes de la covid-19 en EE.UU, que se dispararon hasta llegar a más de 11.800 casos y 67 muertes después del receso estudiantil de primavera, que obligó a la ciudad de Miami Beach a cerrar vías de acceso y ordenar toques de queda más severos para controlar las masas de turistas.

De 753 casos de las cepas de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica el 14 de marzo pasado, se pasó a 5.177 casos de un total de cinco variantes el 15 de abril, a 9.248 el pasado 28 de abril y a más de 11.800 el miércoles pasado.

Las cifras hacen parte de un análisis del diario Sun Sentinel con datos oficiales solicitados al Departamento de Salud de Florida, agencia que no divulga los casos de las variantes en las actualizaciones diarias.

En el estado solo el 1 % de todos los casos son sometidos a pruebas para determinar si se trata de una variante, lo que significa que las consecuencias sanitarias de las nuevas cepas puede ser mucho mayor.

Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU. Florida permanece como el estado de mayor incidencia en el país en el análisis que hace de tres variantes, la del Reino Unido (B.1.1.7), con 3.510 casos; Brasil (P.1), 126, y Sudáfrica (B.1.351) 27.

Los CDC aclaran también que se trata de cifras de muestras, no del total de la incidencia de las nuevas cepas.

Florida es el cuarto estado del país con más fallecimientos debido a la covid-19 después de California, Nueva York y Texas, y el tercero con más casos después de California y Texas.

Más de 9,2 millones de personas se han vacunado hasta hoy en Florida, estado donde han fallecido 36.412 enfermos de la covid-19, de un total de más de 2,2 millones de casos confirmados desde el 1 de marzo de 2020.

Estados Unidos alcanzó este viernes más de 32,6 millones de casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 580.851 fallecimientos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.