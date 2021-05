Tokio acoge un evento de atletismo de prueba para los JJOO y sin público

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Tokio, 9 may (EFE).- El Estadio Olímpico de Tokio acogió hoy una competición de atletismo a modo de prueba para los JJOO previstos en la capital nipona para este verano, un evento que se celebró entre medidas anti-covid y sin espectadores.

Varios centenares de atletas, entre ellos algunos extranjeros como el velocista y medallista olímpico estadounidense Justin Gatlin, participaron en las 16 pruebas de categoría masculina y femenina desarrolladas durante una sesión matutina y otra vespertina.

El evento tenía como fin poner a prueba aspectos logísticos para la competición y medidas de prevención de contagios de covid-19, entre ellas el distanciamiento social entre los deportistas y el uso obligatorio de mascarilla para los aproximadamente 1.000 miembros de la organización que también estuvieron presentes.

Las competiciones se desarrollaron el nuevo Estadio Olímpico de Tokio, que será una de las principales sedes de los Juegos, y sin presencia de público, al igual que la otra decena de eventos de prueba para los JJOO organizadas durante los últimos meses.

Los organizadores planean decidir el mes próximo si se permitirá o no la entrada de espectadores a los Juegos de Tokio, cuya inauguración está prevista el próximo 23 de julio y a los que no podrán asistir viajeros extranjeros debido a la pandemia.

Las medidas anti-contagios para los JJOO incluyen someter a los atletas extranjeros a varias pruebas PCR antes de su llegada a Japón y de forma diaria mientras dure su estancia en el país, y aunque no se les obliga a observar un período de cuarentena, los deportistas tendrán sus movimientos restringidos a sus alojamientos y a los lugares de competición.

El evento de este domingo tuvo lugar mientras continúa el rechazo popular de los japoneses contra los Juegos debido al riesgo de que potencien la propagación del virus, y dos días después de que el Gobierno nipón anunciara la extensión del estado de emergencia sanitaria en Tokio y varias regiones más debido a la cuarta ola de contagios.

El presidente de World Athletics, el británico Sebastian Coe, volvió a expresar su apoyo total a los organizadores y trató de despejar esos temores, al afirmar que el comité organizador "ha tomado las medidas de prevención adecuadas contra las infecciones", en unas declaraciones a los medios durante el evento de hoy.

Tanto los anfitriones nipones como la federación internacional de atletismo "han ensayado y probado" muchas medidas para prevenir contagios durante los últimos meses e incluyendo eventos internacionales como el Campeonato Mundial de Relevos de Polonia de la semana pasada, en el que participaron más de 500 atletas de una treintena de países "sin que se diera ningún contagio", destacó Coe.

El presidente de a federación internacional destacó que los Juegos deben celebrarse pese a la gravedad de la situación de la pandemia "debido a que son mucho más que un evento deportivo" y a que "dejarán un legado duradero, no solo para Japón, sino para todo el mundo".

Japón registró este domingo un nuevo nivel récord de pacientes con síntomas graves de coronavirus con 1.144 personas, según datos del Ministerio de Salud, que también informó en la víspera de más de 7.000 nuevos contagios, un nivel que no se veía desde el pasado enero.

El país asiático está llevando a cabo la campaña de vacunación de su población a un ritmo más lento que otros países desarrollados, con aproximadamente el 3 % de su población inoculada con al menos una dosis, según los últimos datos disponibles. EFE

