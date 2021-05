Sturgeon a Johnson: la cuestión no es si habrá nuevo referéndum sino cuándo

EFE/EPA/ROBERT PERRY

Londres, 09 may. (EFE).- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, habló este domingo por teléfono con el primer ministro británico, Boris Johnson, tras vencer en las elecciones regionales, para decirle que "la cuestión no es si habrá un nuevo referéndum de independencia, sino cuándo".

El Partido Nacional Escocés (SNP) se quedó a un solo escaño de la mayoría absoluta en los comicios celebrados el pasado jueves y su líder Sturgeon, al proclamar este sábado su victoria, aseguró que buscará una nueva consulta, tras la que ya se celebró en 2014, una vez se haya superado la crisis del coronavirus.

Una portavoz del SNP dijo a la BBC que la ministra principal "reiteró su intención de garantizar que el pueblo de Escocia puede elegir su propio futuro cuando termine la crisis, y dejó claro que no es cuestión de si se celebrará un referéndum, sino cuándo".

Pese a ello, añadió que Sturgeon se comprometió a trabajar con el Gobierno británico para lanzar la recuperación pospandemia.

Ambos líderes acordaron la necesidad de trabajar juntos "de cerca y constructivamente" para conseguir que la próxima cumbre del clima COP26, que se organizará en Glasgow el próximo noviembre, sea un éxito.

La llamada fue confirmada por Downing Street, oficina del primer ministro, que sin embargo omitió cualquier referencia al referéndum

Un portavoz de Johnson dijo a los medios que el primer ministro recalcó la "importancia de centrarse en la recuperación de la covid" y que para ello confía en poder trabajar con las autoridades regionales.

Del mismo modo, reiteró la invitación que ya le había hecho llegar por carta para participar en una cumbre con los líderes de las naciones que componen el Reino Unido - Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra- para abordar la recuperación y los desafíos planteados por la pandemia.