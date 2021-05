Raquel Bollo se moja en la polémica de Rocío Carrasco

16/09/2018 El pasado viernes vivimos el momentazo del año cuando Isabel Pantoja entraba en Sálvame por teléfono para aclarar los motivos por los que no se había despedido de su hija Isa Pantoja, antes de que entrara en Gran Hermano VIP, y arremeter contra su estilo de vida y contra Dulce EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Raquel Bollo estuvo anoche en 'Sábado Deluxe' para hablar sobre 'Supervivientes 2021', pero lo cierto es que como cada vez que va al programa, terminó hablando del tema por excelencia en estos momentos: el documental de Rocío Carrasco. La excolaboradora de televisión, que es muy amiga de la familia Flores, no dudó en defender a Olga Moreno y lo cierto es que se le echó bastantes compañeros encima.



"No hay un manual. Quien está al lado de unos niños y hace todo lo posible se equivoca, pero si no estás con los niños no te puedes equivocar" decía Raquel Bollo cuando hablaba de Rocío Carrasco y de cómo era Antonio David como padre. Y es que ya saben que la andaluza ha pasado por una situación parecida porque ella fue víctima de maltrato.



Raquel Bollo asegura que Olga Moreno trata con muy cariño a los hijos de Antonio David y es que ella ha sido testigo en muchas ocasiones de ese trato: "Yo solo he visto por parte de Olga mucho cariño hacia esos niños. Estuve en esa boda. Pero es una historia de dos personas, de dos adultos, que ellos sabrán en su casa lo que ha pasado. La niña tiene 25 años y es una chica que es educada y se comporta".



El episodio de la pelea entre madre e hija era conocido por todos los colaboradores porque se comentaba en los pasillos, pero Raquel sin embargo ha asegurado que habló de ella con Rocío Flores: "En Sanlúcar, en un concierto, sí me habló Rocío Flores de su madre, llorando y sin apenas conocernos. Lo estaba pasando muy mal y me dio pena".



Raquel Bollo se ha sentido muy molesta por cómo Telecinco ha despedido a Antonio David Flores porque recordemos que a pesar de saber públicamente que Chiquetete había maltratado a Raquel Bollo, siguió yendo a televisión: "Mi maltratador tenía tres sentencias y seguía viniendo".