Perú aplicó dos millones de vacunas entre su población

Lima, 8 may (EFE).- Perú ha sumado este sábado las dos millones de vacunas contra la covid-19 aplicadas entre su población, durante una jornada dedicada a la inmunización de los adultos mayores de 70 años en Lima.

"Hoy se superaron los dos millones de vacunas aplicadas y me alegra que se haya concretado en este centro de vacunación de El Agustino y en la persona de la señora Olinda", declaró el ministro peruano de Salud, Oscar Ugarte, tras la aplicación de la dosis a una mujer de 84 años.

El titular de Salud visitó el centro de vacunación instalado por el ministerio en el Regimiento de Caballería del Ejército Mariscal Domingo Nieto en el distrito del Agustino, en el centro de Lima.

Ugarte estimó que hasta julio próximo, cuando termine la gestión del actual Gobierno de transición, se habrá podido vacunar a cinco millones de personas en el país con el flujo de dosis que han sido contratadas hasta la fecha.

La última semana, el Gobierno del mandatario Francisco Sagasti confirmó la adquisición de 60 millones de vacunas, después de la firma de un contrato por 12 millones de dosis adicionales con el laboratorio Pfizer.

Hasta el momento, Perú ha acumulado 1,8 millones de casos de covid-19, con más de 3.000 diarios, y más de 63.500 fallecidos confirmados.

La campaña nacional de vacunación, que se encuentra actualmente dirigida a los mayores de 70 años, es el resultado del trabajo coordinado entre el ministerio de Salud, el seguro social EsSalud, los gobiernos locales, las clínicas y sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, precisó el ministro.

Ugarte pidió a los ciudadanos que respeten las citas y lugares de vacunación designadas para evitar aglomeraciones en un sitio y ausentismo en otros.

De otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros publicó un comunicado en el que remarcó que la adquisición de las vacunas ha sido un esfuerzo de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Salud y de Economía, y que el sector privado ha colaborado con el transporte del primer lote de vacunas y posteriormente en la aplicación de las dosis.

En ese sentido, el Gobierno rechazó que el denominado Comando Vacuna, formado por representantes del sector empresarial, haya asesorado al Ejecutivo en esta labor, como se afirmó en algunos medios de comunicación.

"No hemos recibido ninguna asesoría de terceros para la negociación, adquisición, ni aplicación de las vacunas", precisó el documento.