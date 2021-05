Pellegrini: "Si ganamos, nos daría un colchón importante"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Sevilla, 9 may (EFE).- El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, destacó en vísperas de recibir al Granada que necesitan "sumar de tres en tres" y que, en caso de ganar este lunes, obtendrían "un colchón importante" sobre sus perseguidores, entre ellos el equipo granadino, para confirmar su "posición europea".

Pellegrini afirmó este domingo en rueda de prensa que la victoria no les aseguraría "jugar en Europa la temporada que viene", pero estarían "más cerca" del objetivo, aunque advirtió de que espera "un partido muy complicado, porque el Granada ha hecho un estilo de fútbol que incomoda a los rivales".

"Aprieta mucho, hace partidos muy físicos. Esperamos a un rival complicado, pero con la obligación de ganar el partido para confirmar nuestra posición europea", recalcó el técnico verdiblanco, que, pese a que la Real Sociedad ganó el viernes, indicó respecto al empate del sábado del Athletic que "siempre es importante que los rivales pierdan puntos".

Aún así, insistió en que lo importante es que el Betis sume puntos después de haber hecho "una segunda vuelta a un nivel altísimo", con independencia de los seis empates que ha encadenado en las seis últimas jornadas.

Pellegrini confirmó la vuelta a la convocatoria del mediapunta canterano Rodri Sánchez, quien "ha estado alejado del primer equipo" en las últimas semanas debido a los compromisos del filial, aunque precisó que con la baja por sanción del francés Nabil Fekir, por acumulación de amonestaciones, lo necesitan "y va a estar en la lista".

El preparador bético alabó a su lateral diestro titular, el brasileño Emerson Royal, quien "es un jugador importante", si bien admitió que su continuidad en el Betis es complicada porque "tiene un contrato con el Barcelona", club al que "le corresponde poder contar con él la próxima temporada".

Afirmó, no obstante, que tienen "problemas más importantes ahora, como acabar bien la temporada".