Pegan losetas con imágenes de desaparecidos en el estado mexicano de Jalisco

Una mujer abraza a su hijo frente a un mural con información de personas desaparecidas hoy en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Ciudad de México, 9 may (EFE).- Colectivos y familiares de personas desaparecidas colocaron este domingo losetas con imágenes impresas de quienes han sido víctimas de desaparición forzada en la Glorieta de las y los Desaparecidos en la ciudad de Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco.

Las losetas, que tenían impresos los nombres y fichas de búsqueda de personas que no han sido localizadas en esa entidad, fueron colocadas en los muros de la glorieta, con lo que los manifestantes buscaron visibilizar los miles de desaparecidos a nivel estatal y dar cuenta que la problemática sigue en aumento.

Tras ello, los integrantes de diversos colectivos marcharon por las calles de la ciudad para exigir que se busque y localice a sus familiares.

Previo a la celebración del Día de las Madres en México, el próximo 10 de mayo, familiares y activistas gritaron consignas contra el gobernador del estado, Enrique Alfaro.

"¡Señor Alfaro no sea indiferente, se llevan a nuestros hijos delante de la gente!", gritaban los inconformes.

Los manifestantes llegaron hasta Casa Jalisco, residencia del gobernador, para pedirle a las autoridades y candidatos que hagan algo por sus familiares desaparecidos.

En el lugar, una de las madres expresó su molestia por la falta de respuesta de las autoridades y cuestionó cómo podrán afrontar las madres sin sus hijos el festejo del 10 de mayo.

"¿Qué les decimos mañana? ¿Feliz día de las madres? Por favor, sea consciente, sea doliente, déjese el cargo de Gobernador, hoy por hoy sea empático y salga (...) queremos esa esperanza que tenemos en usted, apóyenos", dijo.

México afronta una crisis histórica de desapariciones con un registro de 86.663 personas no localizadas desde 1964.

De acuerdo con datos del Gobierno mexicano, un total de 85.006 personas han desaparecido desde 2006, más de la mitad (44.174) desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, en diciembre de 2018.