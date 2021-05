Papa Francisco.- El Papa arremete contra la violencia machista y dice que eso "no es amor"

ROMA, 9 (EUROPA PRESS)



El Papa ha arremetido contra "el amor enfermo" que se transforma en "violencia", denunciando de este modo los casos de malos tratos contra las mujeres, durante el rezo del Regina Coeli, que sustituye al Ángelus en tiempo pascual.



"¡Cuántas mujeres son sus víctimas hoy en día! Esto no es amor. Amar como ama el Señor quiere decir apreciar a la persona que está a nuestro lado y respetar su libertad, amarla como es, gratuitamente", ha destacado el Santo Padre.



Y ha agregado: "Abandonemos la pretensión de dirigir y controlar a los demás para fiarnos y donarnos a ellos".



Francisco se ha asomado al balcón de la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico que da a la plaza de San Pedro donde había varios fieles distanciados y con mascarilla por las medidas de seguridad para evitar los contagios.



Durante su intervención, el Papa ha arremetido también contra los caminos del "dinero" y el "poder" que alejan de Dios porque son "engañosos". "Nos llevan a ser cada vez más egoístas, narcisistas y prepotentes. La prepotencia conduce a una degeneración del amor, a abusar de los demás, a hacer sufrir a la persona amada", ha subrayado.



Así, ha invitado a los fieles a habitar "en su amor" y no en "las ideas" ni "en el culto" a uno mismo. Por ello, les ha instado a dejar atrás las "propias seguridades humanas" y "las comodidades" para "abrirse a los demás, especialmente a quienes tienen más necesidad". Para el Papa, en definitiva, no hay que amar "de palabra, sino con obras".



Y ha declarado que los verdaderos testigos cristianos son los que viven la "alegría" del Señor "porque la alegría es el signo característico del cristiano".



Por otro lado, el Papa ha mostrado su "preocupación" por la espiral de protestas y enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en Colombia, que comenzaron con el objetivo de suprimir el proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno de Iván Duque, a causa de la pandemia de COVID-19.



"Quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los enfrentamientos violentos en Colombia que han provocado muertes y heridos", ha señalado.