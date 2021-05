O.Próximo.- Segunda jornada de enfrentamientos entre palestinos y policías dejan al menos 90 heridos en Jerusalén

08/05/2021 Una mujer herida en los enfrentamientos entre palestinos y Policía de Israel en la jornada del viernes por la noche que dejo al menos 200 palestinos y 20 policías heridos.. El Ejército de Israel ataca un puesto militar de Hamás tras el lanzamiento de un cohete desde Gaza POLITICA AMIR LEVY



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Tras la jornada del viernes que dejó más de 200 palestinos y cerca de 20 policías heridos en enfrentamientos en Jerusalén, en la noche de este sábado se han producido nuevos altercados que han dejado al menos 90 palestinos heridos.



Los disturbios se han centrado en la zona de la Puerta de Damasco, donde la Policía israelí ha lanzado gases lacrimógenos y ha disparado balas de goma, dejando al menos 90 palestinos heridos, de los cuales 20 fueron trasladados a hospitales, tal y como ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.



Durante la tarde de este sábado, varios autobuses que trasladaban a palestinos a la Explanada de las Mezquitas --lugar conocido como Monte del Templo por los judíos-- han bloqueado una carretera después de ser interceptados por la Policía en un puesto de control en los alrededores de Jerusalén, de cara a las protestas previstas para las próximas horas.



Posteriormente, varias personas han sido detenidas en el marco de nuevos enfrentamientos en Jerusalén tras los rezos de la noche. Alrededor de 90.000 palestinos han acudido a la Explanada de las Mezquitas para participar en los rezos.



Asimismo, alrededor de las 01:30 hora local, se lanzó un cohete desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel y el Ejército de Israel ha indicado que atacó un puesto militar de Hamás en represalia, según recoge 'The Times of Israel'.



Por otra parte, al menos tres palestinos han resultado heridos de bala por disparos de las fuerzas israelíes en el marco de unas protestas cerca de la frontera en la Franja de Gaza, desde donde se han lanzado varios globos incendiarios.



Los enfrentamientos del viernes estallaron después de que la Policía israelí irrumpiera en la Explanada de las Mezquitas, donde se encuentra la mezquita de Al Aqsa, después de que cientos de palestinos se negaran a abandonar el lugar tras los rezos nocturnos en protesta por los planes de desahucio de familias palestinas en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este.



En este barrio también se ha producido una protesta en la que han tenido que actuar antidisturbios y dos palestinos fueron detenidos.



La situación ha llevado al líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniya, a advertir a Israel de que "pagaría un precio". "Le decimos (al primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu: no juegues con fuego", ha dicho.



Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este sábado que las autoridades "actúan con responsabilidad para garantizar la ley y el orden en Jerusalén".



El barrio de Sheij Jarrá y otras zonas de Jerusalén Este han sido escenario de este repunte de las tensiones durante los últimos días después de que un tribunal israelí ha determinado que cerca de 50 residentes palestinos han de abandonar sus viviendas en el barrio argumentando que las mismas pertenecieron a judíos antes de 1948.