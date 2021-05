O.Próximo.- Erdogan llama a Israel "estado terrorista" tras los altercados en Jerusalén

ESTAMBUL, 9 (DPA/EP)



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha descrito a Israel como un "estado terrorista" en un duro discurso pronunciado la pasada noche, durante los incidentes ocurridos en Jerusalén que han dejado 90 palestinos heridos tras la intervención de las fuerzas policiales.



"La cruel Israel, el estado terrorista de Israel, está atacando de manera brutal e inmoral a los musulmanes de Jerusalén", declaró el mandatario turco.



"Cualquiera que apoye indirectamente los ataques del Estado israelí al guardar silencio o no mostrar una actitud significativa en contra no es más que un socio de esa persecución", ha añadido.



Asimismo, Erdogan solicitó a Naciones Unidas, a la Organización de Cooperación Islámica y otras organizaciones internacionales que tomen medidas porque "un mundo que no puede proteger a Jerusalén y a los musulmanes se ha traicionado a sí mismo".



Los enfrentamientos del viernes estallaron después de que la Policía israelí irrumpiera en la Explanada de las Mezquitas, donde se encuentra la mezquita de Al Aqsa, después de que cientos de palestinos se negaran a abandonar el lugar tras los rezos nocturnos en protesta por los planes de expulsión de familias palestinas en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este.



Los disturbios de esta pasada noche se han centrado en la zona de la Puerta de Damasco, donde la Policía israelí ha lanzado gases lacrimógenos y ha disparado balas de goma, dejando al menos 90 palestinos heridos, de los cuales 20 fueron trasladados a hospitales, tal y como ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.