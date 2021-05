New York Knicks derrota a LA Clippers (100-106)

New York Knicks se impuso a domicilio a LA Clippers por 100-106 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de LA Clippers vencieron en casa contra Los Angeles Lakers por 118-94, mientras que los de New York Knicks perdieron a domicilio con Phoenix Suns por 128-105. Con este resultado, New York Knicks lo que le permitiría acceder a los puestos de Play-off con 38 partidos ganados de 68 jugados. Por su parte, LA Clippers, tras el partido, también logra mantenerse en puestos de Play-off con 45 victorias en 68 partidos disputados.

Durante el primer cuarto hubo alternancias en el luminoso, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 10-0 durante el cuarto y concluyó con un 29-26. Posteriormente, en el segundo cuarto de nuevo hubo varios cambios de líder en el marcador hasta que acabó con un resultado parcial de 25-30. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 54-56 en el electrónico.

El tercer cuarto nuevamente tuvo varios movimientos en el marcador, el cual finalizó con un resultado parcial de 20-23 y un 74-79 global. Por último, durante el último cuarto New York Knicks elevó de nuevo su diferencia, llegó a ir ganando por 10 puntos (76-86) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 26-27, terminando de esta manera el choque con un resultado final de 100-106 a favor del equipo visitante.

En el transcurso del encuentro destacó la participación de Derrick Rose y Reggie Bullock, que consiguieron 25 puntos, ocho asistencias y seis rebotes y 24 puntos, tres asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Kawhi Leonard y Paul George, con 29 puntos, tres asistencias y cuatro rebotes y 18 puntos, cuatro asistencias y ocho rebotes respectivamente.

En el siguiente encuentro de la competición, LA Clippers jugará contra Toronto Raptors en el Amalie Arena, mientras que New York Knicks se enfrentará a Los Angeles Lakers en el Staples Center.