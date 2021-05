Naomi Osaka admite que Juegos de Tokio generan "riesgos" y situación "incómoda"

La tenista japonesa Naomi Osaka, número 2 del circuito femenino, admitió este domingo que Japón vive una situación "incómoda" al tener que organizar unos Juegos Olímpicos en plena pandemia del covid y que harán "correr riesgos a la gente".

"Para mí, considero que es hacer correr riesgos a la gente, esto coloca a la gente en una posición muy incómoda", declaró Osaka en la conferencia de prensa previa a su participación en el torneo de Roma.

"Esto debería ser motivo de discusión. Claro que me gustaría que los Juegos se celebren, soy deportista y este es el tipo de cosas que he esperado toda mi vida".

"Pero creo que hay cosas mucho más importantes en juego, especialmente el año pasado (cuando los Juegos se aplazaron un año por la pandemia). Creo que pueden ocurrir muchos imprevistos", añadió.

Osaka se mostró favorable a que los deportistas que acudan a Tokio reciban la vacuna. "Me he vacunado. Creo que no se puede forzar a nadie a vacunarse, pero considero que si quieres ir a los Juegos debes hacer todo lo que sea posible para satisfacer al país anfitrión".

"Habrá mucha gente que va a viajar al país, por lo que deben tomar la decisión más adecuada", insistió.

Más de 10.000 deportistas de 200 países acudirán a Tokio para los Juegos, a los que no podrá asistir público procedente del extranjero. La organización no ha decidido aún si el público local podrá asistir a las pruebas.

ea/td/bpa/mcd/dr