Michel amplía a 2 días la cumbre de mayo sobre la covid y añade a Reino Unido en la agenda

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. EFE/EPA/ARIS OIKONOMOU / Archivo

Bruselas, 9 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha ampliado a dos días la cumbre que convocó para el 25 de mayo, que comenzará la víspera, para hablar sobre la pandemia, las relaciones con Rusia, el cambio climático y también a ha añadido la revisión de la aplicación del acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido.

"Actualización sobre el próximo Consejo Europeo. La reunión de los Veintisiete presidida por el presidente del Consejo comenzará el 24 de mayo a las 19:00 horas y continuará el 25 de mayo", informó esta noche en su cuenta en Twitter el portavoz de Charles Michel, Barend Leyts.

Precisó que "en el orden del día" de esa cumbre extraordinaria se hará un "seguimiento de la covid-19, Rusia, cambio climático y Reino Unido (revisión de la aplicación del acuerdo de Comercio y Cooperación)".

Sobre la mesa estará el debate sobre la liberalización de las patentes de las vacunas contra la covid-19, algo pedido por India y Sudáfrica y que apoya Estados Unidos, y que la UE no se cierra a debatir pero insiste en que no soluciona a corto plazo la escasez de dosis y apela a aumentar la producción y a que otros países, como EEUU o el Reino Unido, levanten el bloqueo sobre las exportaciones.

La cuestión fue debatida el pasado viernes por los líderes europeos en una cena de trabajo en la Cumbre Social de Oporto (Portugal) donde no se logró una posición común: "Hay diferentes puntos de vista", admitió Michel en la rueda de prensa final de la cumbre.

Es previsible que los Veintisiete aborden también si renuevan el contrato actual con AstraZeneca que se extiende hasta finales de junio y que "de momento" la UE no ha renovado tras los incumplimientos por parte de la compañía, según dijo este domingo el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.

"Breton ha dicho que el contrato no se ha prorrogado 'por el momento', sin comentar los posibles pasos contractuales posteriores. Lo que importa ahora es que el contrato se ejecute y que las dosis se entreguen de acuerdo con los compromisos contractuales anteriores", precisó esta noche a Efe un portavoz de la Comisión Europea.

Lo que sí debería estar resuelto o casi para las fechas de la cumbre es el acuerdo para que el certificado de covid-19 este operativo en junio, ya que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el sábado pasado que espera alcanzar un acuerdo político a finales de este mes.

Ese certificado permitirá a los viajeros demostrar si han recibido la vacuna contra la Covid-19, si tienen anticuerpos o si tienen un resultado negativo de un test PCR.

Respecto a Rusia, las relaciones entre Bruselas y Moscú atraviesan uno de los momentos más tensos en la última década a raíz de la condena del opositor Alexéi Navalni, la decisión del Kremlin de expulsar a diplomáticos de Polonia y de República Checa, así como incluir a este país de la UE, junto a Estonia, Letonia y Lituania, en la lista de "Estados hostiles". A ello se suma las sanciones del Kremlin contra ocho europeos, entre ellos, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

En cuanto a los acuerdos que regulan la relación entre la UE y el Reino Unido tras el Brexit, los líderes comunitarios tendrán ocasión de revisar su aplicación, especialmente tras las tensiones vividas recientemente en aguas de la isla de Jersey por las licencias de pesca otorgadas por Londres a buques europeos que faenan en las aguas territoriales de Jersey a partir del 1 de mayo.

Esas licencias incorporaban "condiciones adicionales", algo que la Comisión cree que no respeta las disposiciones del acuerdo entre la UE y el Reino Unido.

Sobre el clima, los Veintisiente tendrán ocasión de valorar el reciente acuerdo alcanzado por las instituciones europeas para reducir en un 55 % las emisiones de CO2, con el objetivo de que la UE sea climáticamente neutra en 2050; es decir, que sea capaz de absorber las toneladas de CO2 que emite a la atmósfera.