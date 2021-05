Mendilibar repite alineación; Nyom, por Juan Iglesias en el Getafe

MADRID, 18/04/2021.- El entrenador del Eibar José Luis Mendilibar da instrucciones a sus jugadores durante el partido de La Liga que el Atlético de Madrid y el Eibar disputan este sábado en el Estadio Wanda Metropolitano deMadrid . EFE/Rodrigo Jiménez.

Getafe (Madrid), 9 may (EFE).- José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, apostará para enfrentarse al Getafe por la misma alineación que derrotó 3-0 la pasada jornada al Alavés, mientras que el conjunto madrileño

Mendilibar dará continuidad a los once hombres que hace una semana rompieron una racha de dieciséis encuentros sin conocer la victoria en LaLiga Santander.

El once completo del Eibar es el formado por: Dmitrovic; Corra, Oliveira, Arbilla, Cote; Bryan Gil, Atienza, Diop, Edu Expósito; Sergi Enrich y Kike García.

En el otro lado, el Getafe, que perdió 1-0 contra el Villarreal, jugará con el franco-camerunés Allan Nyom en la zona derecha del centro del campo tras su ausencia por lesión en el estadio de La Cerámica.

El perjudicado es el lateral diestro Juan Iglesias, que verá el choque desde el banquillo y su posición la ocupará el uruguayo Damián Suárez, que retrasará su posición. El resto del once, es el mismo que perdió en Villarreal.

La alineación completa del Getafe es la formada por: Soria; Damián, Djené, Timor, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Enes Ünal y Jaime Mata.