Marchan en Ciudad de México a favor de legislar la marihuana en el país

Un activista del Movimiento Cannábico Mexicano fuma hoy, en el día mundial por la liberación de la marihuana, en Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

Ciudad de México, 8 may (EFE).- Activistas y ciudadanos marcharon este sábado en Ciudad de México para apoyar la lucha a favor de la legalización de la marihuana en el país, en el marco del Día Mundial de la Liberación de esta planta que se celebra este día.

Encabezadas por integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano, miles de personas recorrieron algunas calles de la capital mexicana para pedir que se legalice esta planta en el país.

"Estamos apoyando a la banda "pachequita" para que legalicen la marihuana aquí en México", señaló a Efe Julio Issac García, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con pancartas donde se podía leer "Legalícenla ya" y "La prohibición mata, la mota no", miles de manifestantes mostraron su apoyo a que la marihuana sea un producto legal en México.

"Yo digo que está bien que sea legal porque a final de cuentas el que tiene la de perder es el consumidor, más que nada por el mínimo que te dan de consumo, los 28 gramos", indicó Miguel Angel Torres, tatuador y vendedor de libros, quien acudió acompañado de su esposa y sus dos hijas menores de edad.

Afirmó que legalizar la marihuana podría ayudar a que las personas que consumen esta planta ya no sean discriminados "que no te digan: el que consume, el marihuano".

Los manifestantes marcharon desde el Zócalo de la capital mexicana hasta el emblemático monumento nacional de México conocido como el Ángel de la Independencia.

Graciela, una trabajadora de la UNAM que iba acompañada de su esposo y sus dos hijas, una de ellas consumidora, puntualizó que es necesario que exista más información en torno a la cannabis para acabar con el hostigamiento a las personas que la consumen.

"Los jóvenes necesitan esa información, y en realidad es solo una planta, una planta que ayuda muchísimo", refirió.

REGULACIÓN EN VILO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en 2019 regular el consumo lúdico de la marihuana en México, pues considera inconstitucional su prohibición, pero la iniciativa se encuentra estancada en el Senado mexicano.

Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado el 19 de noviembre del año pasado, pero el 10 de marzo fue modificada por la Cámara de Diputados y regresó de nuevo el Senado.

Los senadores no están de acuerdo en varias modificaciones hechas por los diputados, por lo que pidieron a la Suprema Corte una nueva prórroga del plazo para aprobar la ley, que vence el 30 de abril.

Para muchos consumidores, esta prórroga es innecesaria y urge que avance para que finalmente el consumo lúdico de marihuana sea legal en el país, que sería el tercero del mundo en tener este tipo de ley, tras Uruguay y Canadá.

CUATRO DEMANDAS

El Movimiento Cannábico Mexicano publicó este mismo sábado un pliego petitorio en el que exigen cuatro demandas principales: posesión libre, cultivo libre, espacios de consumo responsable y trato digno.

"No vamos a conformarnos con menos de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha solicitado a las y los legisladores", aseguraron.

Pidieron reconocer el derecho a consumir cannabis en libertad, sea cual sea la motivación y que se puedan conseguir semillas de marihuana para plantarlas, cosecharlas, trasformarlas y consumirlas, pues hasta ahora solo pueden hacer esto quienes tienen amparos.