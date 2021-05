La UE reflexiona sobre su futuro con las lecciones de la pandemia

EFE/JULIEN WARNAND

Bruselas, 9 may (EFE).- Los lideres europeos encargados de inaugurar la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFE) abogaron este domingo por sacar lecciones de estos meses de pandemia para avanzar en una mayor integración en la Unión Europea (UE), durante una ceremonia en la Eurocámara de Estrasburgo (Francia).

Fue el hilo común que unió los discursos del presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli; el primer ministro portugués, Antònio Costa, cuyo país ejerce la presidencia de turno de la UE, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que intervinieron presencialmente, por ese orden, en una ceremonia en directo desde la capital alsaciana seguida en su mayoría en remoto.

Macron instó a que la UE actúe con mayor rapidez para hacer frente a las crisis, como la del covid-19, y abordar cuestiones "esenciales" como la investigación y las inversiones, y también llamó a que reduzca sus dependencias de países terceros para proteger su soberanía y evitar divisiones internas.

Frente a crisis y adversidades, la UE necesita "decidir más rápido y, sobre todo, decidir con más fuerza" y "ambición", comentó Macron, quien insistió también en que la Unión invierta "masivamente y con rapidez" para "garantizar la protección de nuestro modelo", e instó a adquirir competencias en otras áreas, como la sanitaria.

Tras estos meses de pandemia, "tenemos claro dónde es fuerte y dónde es débil, y lo que tiene que mejorar" la UE, dijo Sassoli, que instó a ponerse "manos a la obra desde hoy" para hacer que sea "más coherente" y tenga "competencias en más ámbitos" .

Advirtió que "sería una derrota salir de esta Conferencia sin una respuesta a la Sanidad", competencia de los Estados, o sin una cohesión social reforzada.

"No hay nada más temerario que avanzar sin resolver problemas a los que tenemos que dar respuesta, no podemos eludir las dificultades", advirtió Costa.

Parafraseando al poeta Luís de Camões, el primer ministro portugués dijo que "cambian los tiempos y cambian las voluntades" para defender que la UE dé un nuevo paso en su "integración".

Los ciudadanos "desean que la UE se centre en dar respuestas directas a problemas concretos", dijo Costa, y en el plano internacional defendió una UE que lleve la "voz cantante en los temas más importantes de este mundo", al proponer una agenda mundial de los océanos para 2050, "nuestra gran misión para la próxima década, mientras otros miran a la Luna o a Marte", dijo.

"La cuestión es que la UE debe ser lo que los europeos quieran que sea", afirmó, por su parte Von der Leyen, y animó en particular a los jóvenes a expresar su opinión tras más de un año de pandemia.

El copresidente del comité ejecutivo de la conferencia y eurodiputado liberal belga Guy Verhofstadt puso en valor la identidad cultural europea y apostó por enviar un equipo conjunto de la UE a los Juegos Olímpicos o por recuperar la idea de un ejército europeo.

Discursos que estuvieron intercalados con dos actuaciones de música clásica en directo y con varios vídeos, entre ellos una versión coral de "El himno a la alegría" de Miguel Ríos, que clausuró el acto con el que la sede del Parlamento en Estrasburgo abría sus puertas tras más de un año sin actividad.

¿CÓMO FUNCIONA LA CONFERENCIA?

Disponible en 24 idiomas, la plataforma digital multilingüe para garantizar que los ciudadanos pudiesen comenzar a contribuir al debate se activó el pasado 19 de abril. Un ágora digital que permite a los ciudadanos de toda la Unión compartir e intercambiar sus ideas y puntos de vista a través de eventos en línea.

SIGUIENTES PASOS

El plenario de la Conferencia celebrará sus sesiones en Estrasburgo, donde se reunirá en presencial o en remoto, dependiendo de las normas sanitarias, y sus sesiones serán públicas.

Integrado por más de 400 miembros de todas las instituciones europeas, parlamentos nacionales, agentes sociales y sociedad civil, el pleno debe respetar el equilibrio de género e incluir jóvenes.

Debatirá las recomendaciones de los paneles de ciudadanos nacionales y europeos, así como las aportaciones recogidas de la plataforma digital multilingüe.

El consejo ejecutivo tendrá la última palabra, pero sus decisiones deben basarse en las recomendaciones del pleno y, además, todas las instituciones involucradas deben estar de acuerdo.

Se espera que las conclusiones de la conferencia estén para la primavera de 2022, coincidiendo con la presidencia francesa de la UE y con las elecciones presidenciales francesas en las que Macron se juega su reelección.

Macron, como copresidente entonces de la Conferencia, junto con Von der Layen y Sassoli, tendrá que decidir cómo dar seguimiento a las propuestas de la Conferencia, dentro de las competencias que le otorgan los Tratados.