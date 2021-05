La India registra más de 400.000 casos de covid por quinto día consecutivo

EFE/EPA/RAJAT GUPTA

Nueva Delhi, 9 may (EFE).- La India registró este domingo más de 400.000 casos de coronavirus por quinto día consecutivo, además de notificar por segundo día más de 4.000 muertes diarias, un ritmo de contagios y fallecidos que el país asiático no logra doblegar.

El número de infecciones en las últimas 24 horas ascendió a 403.738, unos 2.600 casos más que ayer, lo que eleva el total de contagios desde el inicio de la pandemia en el país hasta los 22,2 millones, según informó el Ministerio de Salud indio.

Además, el número de fallecidos cruzó por segundo día consecutivo la barrera de los 4.000 fallecidos, al registrar 4.092 en la última jornada, 95 menos que el sábado, situando el total en 242.362, un cómputo global solo superado por Estados Unidos y Brasil.

La India se mantiene como el segundo país con más casos por detrás de Estados Unidos, con 32,6 millones, aunque se ha convertido en el epicentro de la pandemia con el mayor aumento de casos diarios por una segunda ola que lleva más de un mes golpeando al país.

El número de casos activos se sitúa en 3,7 millones y la tasa de positividad en el 22,7 %, un signo que muestra la gravedad de la pandemia en la India, cuando hace tan solo un mes era del 10,3 %.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la pandemia está bajo control en un país si la tasa de positividad está por debajo del umbral del 5 %.

Para rebajar esta tasa es fundamental aumentar el número de test, pero los laboratorios indios se encuentran colapsados, con largas esperas para poder hacerse una pruebas cuyo resultados pueden retrasarse días, lo que impide controlar la enfermedad e identificar con rapidez a los contagiados y aislarlos.

En la última jornada se realizaron 1,8 millones de test, elevando el total desde el inicio de la pandemia a los 302 millones, pero el número diario no ha aumentado significativamente respecto al pasado octubre, por ejemplo, cuando se realizaban 1,1 millones de pruebas por jornada en un país que registraba unos 70.000 casos diarios.

Ante esta situación en el país, en el que se viven dramáticas escenas diarias en las que los hospitales se encuentran sobrepasados y no pueden dar acceso a más pacientes por falta de camas o de oxígeno médico suficiente para los casos más graves, acelerar la campaña de vacunación se ve como la única salida.

35 MILLONES DE VACUNADOS POR COMPLETO

Desde hace una semana esta campaña ha aumentado el número de beneficiarios a toda la población adulta, cuando en la fase previa cubría a los mayores de 45 años, pero la falta de vacunas suficientes ha impedido que se incremente el ritmo de inmunización.

Así se administraron algo más de 2 millones de dosis en la última jornada, elevando el total desde el inicio de la campaña en enero hasta casi los 170 millones de dosis.

Sin embargo, solo 35,3 millones de los 1.350 millones de habitantes de la India han sido inoculados por completo con una de las fórmulas aprobadas en el país, Covishield de AstraZeneca, que fabrica el Instituto Serum de la India (SII), o Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech; a lo que se suma la importada Sputnik V rusa. EFE

mt/msr

(foto)