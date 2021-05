Identifican al sospechoso del tiroteo en Times Square y las víctimas se recuperan

Las víctimas del tiroteo son una niña de 4 años, de Nueva York, que recibió un disparo en la pierna y evoluciona favorablemente tras ser operada; una mujer de 23 años, de Rhode Island, que recibió un tiro en una pierna, y otra de 43 años, de Nueva Jersey, que recibió un tiro en el pie, de acuerdo a ese medio. EFE/EPA/Alba Vigaray

Nueva York, 9 may (EFE).- Las autoridades de Nueva York revelaron este domingo la identidad del hombre sospechoso del tiroteo ocurrido ayer por la tarde por una disputa en Times Square, mientras las víctimas se recuperan en un hospital local y crece la indignación por el aumento de la violencia armada en la ciudad.

Según el canal ABC7, que cita fuentes policiales, se trata de Farrakhan Muhammad, un hombre de 31 años que cuenta con antecedentes criminales por un asalto el año pasado, opera como vendedor ilegal y durante el incidente de este sábado intentó disparar a su hermano, quien lo identificó ante las autoridades.

Las víctimas del tiroteo son una niña de 4 años, de Nueva York, que recibió un disparo en la pierna y evoluciona favorablemente tras ser operada; una mujer de 23 años, de Rhode Island, que recibió un tiro en una pierna, y otra de 43 años, de Nueva Jersey, que recibió un tiro en el pie, de acuerdo a ese medio.

El suceso tuvo lugar a plena luz del día en la turística plaza abarrotada de gente, cuando entre dos y cuatro hombres entraron en una disputa y uno de ellos empezó a disparar, tras lo que los sospechosos huyeron del lugar, según informó la Policía (NYPD), que cerró temporalmente la zona hasta hoy.

Las autoridades, que no han recobrado el arma y siguen intentando localizar al sospechoso, habían divulgado al público la imagen de una "persona de interés" relacionada con el incidente.

Varias figuras políticas han criticado el incremento de la violencia armada en Nueva York, que está en sus peores niveles en una década, con cerca de unas 300 víctimas de tiroteos en lo que va de año, más del 50 % respecto al mismo periodo de 2020.

El alcalde Bill de Blasio ha pedido "acabar con el flujo de armas ilegales hacia la ciudad", pero el jefe de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, aseguró en una rueda de prensa que el Cuerpo ha estado incautando armas "a un ritmo alarmante los dos últimos años" y lo atribuyó a "malas políticas".

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, resaltó este domingo que el tiroteo "no fue un ataque con un objetivo sino un incidente de violencia callejera en una de las áreas más reconocibles de la ciudad y el mundo", lo que indica que puede suceder "en cualquier parte", y abogó por dar respuesta al problema.

En ese sentido, el candidato demócrata a alcalde Andrew Yang, uno de los favoritos, aseguró hoy que Nueva York "no puede seguir quitando fondos a la Policía", una de las reivindicaciones de las protestas por la justicia racial tras la muerte de George Floyd, que llevaron a retirar al Cuerpo 1.000 millones de dólares.

Otros rivales en la contienda por la alcaldía han hecho críticas similares, entre ellos Ray McGuire, un candidato negro veterano en Wall Street, que ha pedido a De Blasio reorientar su estrategia y ha abogado por incrementar los agentes encargados de la lucha contra las armas, a la par que los recursos comunitarios.