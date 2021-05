Honduras Progreso y Olimpia empatan en semifinal del Clausura hondureño

Marcelo Canales (i) del Honduras Progreso disputa el balón ante German Mejía (c) y Michael Chirinos (d) del Olimpia durante el partido de ida de la primera llave de semifinales de la Liga Nacional de Honduras, hoy en el estadio Humberto Micheletti de la ciudad de El Progreso departamento de Yoro, Honduras. EFE/Jose Valle

Tegucigalpa, 8 may (EFE).- El Honduras Progreso y el Olimpia empataron sin goles en el juego de ida de semifinales del torneo hondureño Clausura, en un partido de ida y vuelta pero con pocas jugadas de peligro en ambas porterías.

Los locales del Honduras Progreso, que dirige el uruguayo Fernando Araújo, mostraron un mejor fútbol en el primer tiempo, cuando tuvieron varias ocasiones de anotar, pero sus atacantes, como el argentino Matías Rotondi, fallaron en el momento de definir en el área.

El resultado, aunque no le beneficia mucho al modesto Honduras Progreso, sí ha sorprendido, porque se enfrentó al mejor equipo del torneo y con mejor plantilla, junto con el Motagua, que hoy jugará, en la segunda semifinal, contra el Real España.

En las dos vueltas regulares del campeonato, el Olimpia, que tiene como timonel al argentino Pedro Troglio, ganó once de catorce juegos, empató dos y perdió solamente uno, mientras que el Honduras Progreso ganó tres, igualó seis y cayó cinco.

El Olimpia intentó hacer daño en su línea delantera con el colombiano Yustin Arboleda y Michael Chirinos, pero la defensa rival no les dio libertades.

El partido de vuelta se disputará el día 12 en el Estadio Nacional, de Tegucigalpa.

El ganador de la llave se enfrentará al que resulte vencedor entre Motagua y Real España.

Por reglamento, el Olimpia, que ganó las dos vueltas de la primera fase, se adjudicó el derecho a disputar la final, y si se impusiera en la siguiente semifinal, sería declarado "campeonísimo".