Fútbol/Primera.- Crónica del Real Madrid - Sevilla, 2-2

09/05/2021



El Madrid maquilla su tropiezo y deja líder al Atlético



Los blancos fallan ante el Sevilla, con suspense y VAR, segundos por delante del Barça



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid falló en su opción de colocarse líder de LaLiga Santander este domingo al empatar (2-2) con el Sevilla en la jornada 35 celebrada en el Alfredo di Stéfano, un giro más en un guion a lo Alfred Hitchcock, que permite al Atlético depender de sí mismo.



Después del empate (0-0) entre el líder rojiblanco y el Barça este sábado, el Madrid pasó a ser quien tenía la sartén por el mango. Sin embargo, como el Barça la pasada semana ante el Granada, el cuadro blanco también falló a la hora de desbancar al Atleti.



El tropiezo de los de Zinedine Zidane lo maquillaron entre Kroos y Hazard en el minuto 94 con el 2-2, pero fue de puro suspense por el penalti que convirtió Rakitic en el minuto 78 por una mano de Militao (1-2). En directo la jugada siguió y terminó al otro lado en un mano a mano de Benzema con Bono, quien derribó al francés. Martínez Munuera no pitó un penalti que era claro porque sabía que algo había pasado también en el área contraria.



El VAR confirmó su sospecha y en la televisión pitó la pena máxima en el área local. El 1-2 lo empató un disparo de Kroos que rebotó a la red en Hazard, evitando la tragedia mayor, ya que aunque el Atlético sigue líder (77 puntos), el Madrid (75) al menos sigue por delante del Barça (75) a la hora de esperar más giros. Los andaluces en cambio se quedan con 71 por ese gol en el 94'.



Los de Julen Lopetegui entraron mejor en el segundo duelo directo en cabeza este fin de semana en Liga. La presión del Sevilla fue mejor pero el aviso fue local, un gol de Benzema que no subió al marcador por un pie en fuera de juego de Oyarzabal. No valió pero sí hizo efecto en un paso atrás de los visitantes.



Le faltó crear más a los de Zidane, con otro disparo de Benzema, pero el Sevilla tampoco tuvo llegada más allá de los desbordes de Suso. Sin embargo, en una falta mal defendida por la defensa blanca, Rakitic amortiguó de cabeza y Fernando regateó para hacer el 0-1. Tras el descanso el Madrid, más exigido en lo físico tras perder la semifinal de Liga de Campeones ante el Chelsea, se vació.



Lo probó con el disparo de media distancia, pero Bono estuvo seguro, a veces en dos tiempos. Ocampos asomó una vez como alivio visitante pero el Madrid era superior. Vinicius perdonó y Asensio marcó nada más entrar en el campo (1-1). Poco después llegó la jugada polémica, con ese penalti que pudo caer de cualquier lado.



Los de Zidane reaccionaron a medias, pero en el descuento ese probar desde fuera del área le sonrió a Kroos, con ayuda de un Hazard que sin querer hizo el 2-2. Casemiro tuvo incluso la victoria en otro disparo lejano. El punto no consuela pero en esta Liga de sustos y suspense a lo Hitchcock puede valer cualquier cosa.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - SEVILLA, 2. (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Marcelo (Miguel Gutiérrez, min.66); Casemiro, Kroos, Modric (Asensio, min.66); Valverde, Benzema y Vinicius (Hazard, min.79).



SEVILLA: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Rakitic (Oliver Torres, min.88), Jordán (Gudelj, min.84); Suso (Óscar, min.84), Papu Gómez (En-Nesyri, min.57) y Ocampos 8De Jong, min.88).



--GOLES:



0 - 1, min.22, Fernando.



1 - 1, min.67, Asensio.



1 - 2, min.78, Kroos.



2 - 2, min.94, Hazard.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Casemiro (min.21) por parte del Madrid. Y a Suso (min.56) y Gudelj (min.85) en el Sevilla.



--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.