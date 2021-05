Fútbol.- Zidane: "Estoy enfadado, me tienen que explicar lo de las manos"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se confesó "un poco enfadado" por no aceptar las explicaciones del árbitro este domingo y el criterio para señalar manos en el área, con el penalti que valió el 1-2 al Sevilla y a pesar del empate final (2-2), con gol de Hazard de rebote en el minuto 94.



"No entiendo, sí hay una mano pero había una mano del Sevilla también. No me ha convencido lo que me dijo, es lo que hay, pita él, nunca hablo de esto, pero hoy estoy un poco enfadado, porque me tienen que explicar lo de las manos", dijo en rueda de prensa.



El técnico galo fue preguntado casi en exclusiva por la acción que a 15 minutos del final marcó en gran parte el partido. Una mano de Militao fue señalada como pena máxima, bajo aviso del VAR, en una jugada que además en principio siguió y que pudo deparar en penalti sobre Benzema en el otro área.



Sin embargo, Zidane recordó que hubo también mano de Jordán en otra jugada que no fue sancionada por Martínez Munuara. "Yo confío en el fútbol, también en todas las personas, en los árbitros, nunca me he metido, lo único que hoy vi una mano del Sevilla y una mano del Madrid y pitaron nuestra mano", apuntó.



"Merecimos más hoy, sobre todo por nuestra segunda parte, ha sido espectacular. Nos ha costado arrancar pero la segunda parte fue muy buena. No depende de nosotros ahora pero vamos a luchar hasta el final. Estoy molesto por el partido que hicimos, los jugadores merecían la victoria. La sensación es buena, los jugadores metidos queriendo ganar el partido", terminó.