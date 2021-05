Fútbol.- El FC Barcelona se proclama campeón de la Primera Iberdrola y se convierte en el equipo más laureado

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona se proclamó este domingo campeón de la Primera Iberdrola 2020-2021, el sexto título liguero de su palmarés, lo que le convierte en el equipo más laureado del fútbol femenino español, superando al Athletic Club con el que estaba empatado a cinco entorchados.



El equipo que entrena Lluís Cortés no pudo celebrar en el campo una conquista que llegó horas después de que sacase tres nuevos puntos en su visita a la UD Granadilla Tenerife Egatesa (0-1). El Levante, segundo clasificado, debía de ganar al Espanyol, pero sólo pudo empatar para quedarse ya a 16 puntos con 15 por disputar para las 'granotas' y mantener a las blaugranas en su trono.



El FC Barcelona, que el próximo domingo en Goteborg (Suecia) tiene una cita con la historia con la final de la Liga de Campeones ante el Chelsea inglés, no falló ante el conjunto tinerfeño, en el encuentro más apretado de resultado que ha tenido hasta el momento en la temporada liguera y decidido por un gol en el tramo final de la primera parte de la canterana Bruna Vilamala.



De este modo, la emoción de la Primera Iberdrola 2020-2021 se centra ahora en la pelea por clasificarse para la próxima Champions y por el descenso, aunque la primera, tras la celebración de esta vigesimonovena jornada, se aclara más para el Levante y el Real Madrid.



El conjunto 'granota' no pudo sacar el triunfo en su visita al Espanyol, que salvó un punto en los compases finales del choque con el penalti transformado por Cristina Baudet que igualó el gol de Natasa Andonova antes del descanso.



Pese a este pequeño revés, los resultados de sus perseguidores favorecieron al equipo de María Pry, que aventaja en once puntos a la Real Sociedad y que tratará de asegurar cuanto antes el subcampeonato, de nuevo acechado por el Real Madrid.



Las madridistas se situaron a un punto del Levante gracias a un nuevo triunfo a domicilio. El conjunto de David Aznar goleó por 0-3 en una visita complicada como al Rayo Vallecano con tantos de Kaci, Jessica Martínez y Marta Corredera.



El Real Madrid tiene diez puntos de ventaja sobre la Real Sociedad, que tiene un partido menos y que tampoco pudo seguir la estela 'granota' y madridista al perder 2-1 un derbi ante el Athletic Club con un final 'loco'. Amaiur Sarriegi adelantó a las realistas en el 82, pero las locales se llevaron los tres puntos con los goles de Oihane Hernández y Lucía García en el 89 y el 93.



SIETE EQUIPOS PARA CUATRO PLAZAS DE DESCENSO



Tampoco ganó el Madrid CFF, que perdió el derbi ante el Atlético de Madrid por culpa de un gol de Ludmila da Silva en el minuto 82 para encajar su sexta derrota consecutiva y quedarse ya a 13 puntos de la tercera plaza.



En cuanto a la pelea por el descenso, tras este fin de semana, los cuatro ocupantes de esa zona son el Espanyol (24), Santa Teresa (22), Deportivo ABANCA (21) y EDF Logroño (19), con el conjunto extremeño y el gallego con un choque menos. Los tres últimos perdieron esta jornada con el Santa Teresa cayendo en casa ante el Valencia (0-1), el Deportivo en su visita al Sevilla (3-1) y el EDF Logroño en Huelva ante el Sporting (3-1), que prácticamente roza la salvación.



Tres puntos por encima de la 'quema' está el Betis, que empató sin goles ante un Eibar que suma 30, uno más que el Rayo Vallecano, el otro equipo que se jugará la supervivencia en lo que resta de Primera Iberdrola.