Fórmula 1/GP España.- Alonso: "Era una estrategia un poco suicida para coger un punto"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que en el tramo final de la carrera del Gran Premio de España, en el que ha terminado decimoséptimo, llevaron a cabo "una estrategia un poco suicida" con el objetivo de coger un punto, algo que no consiguieron "por cinco o seis vueltas", y ha afirmado que "salir tras atrás" les comprometió la carrera "desde el principio".



"Mi estrategia era tener a Russell detrás, porque con su DRS igual manteníamos a todo el grupo que venía con ruedas nuevas detrás. Quería tenerlo a un segundo, pero no demasiado cerca tampoco. Cuando vi que adelantaban a Russell, me dije que éramos ya fruta madura, que estábamos al caer, y así fue. Era una estrategia un poco suicida para poder coger un puntillo. Cuando no sale y pierdes un punto, no te duele tanto", señaló en declaraciones a DAZN.



Además, el asturiano explicó que deben trabajar "en la salida" de cara a la próxima cita. "Sales un poco más arriba y te evitas muchos de estos líos", dijo. "Tenía un parque de atracciones detrás. Cuando faltaban 20 vueltas, decidimos no parar y seguir hasta el final, sabiendo que iban a ser vueltas con mucha acción, y así fue. Por cinco o seis vueltas no mantuvimos ese punto. Salir tras atrás nos comprometió un poco la carrera desde el principio", afirmó.



Sin embargo, el bicampeón del mundo saca cosas positivas de su carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya. "Queríamos ver cómo se comportaba el coche con otros neumáticos. Creo que fueron válidas esas tres vueltas al final para ver que no teníamos el balance justo ni con las blandas. Aprendemos cada carrera", subrayó.



"Ha sido un fin de semana positivo en cuanto a las prestaciones del coche; no es que el coche fuese bien en Portugal por ser un circuito específico para Alpine, vimos que en Barcelona también íbamos bien. Eso no quita que nos quede trabajo por hacer, en mi caso aun más", concluyó.