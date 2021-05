Fernández llega a Europa para renegociar la deuda con el Club de París

EFE/EPA/RODRIGO ANTUNES

Lisboa, 9 may (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llegó hoy a Portugal para iniciar una gira por Europa en la que buscará alianzas con el fin de renegociar la deuda con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La primera reunión, sin declaraciones a los medios de comunicación, tuvo lugar esta tarde en el palacio lisboeta de Belem, donde fue recibido por el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

Se trata de una gira para renegociar "in extremis" la deuda de 2.400 millones de dólares de Argentina con el Club de París, ya que, de no alcanzar un acuerdo antes de finales de mayo, entraría en cese de pagos.

Mañana lunes se reúne por la mañana en Lisboa con el primer ministro luso, António Costa, y por la tarde llegará a España, ya que el martes mantendrá encuentros con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con el objetivo de conseguir apoyos en las renegociaciones con el FMI y el Club de París, la gira europea de Fernández también comprenderá Francia, el Vaticano e Italia.

En Francia, Fernández se reunirá el miércoles con el presidente, Emmanuel Macron, mientras el jueves, ya en Italia, mantendrá una audiencia con el papa Francisco y encuentros con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y con el primer ministro, Mario Draghi.

El presidente del país suramericano viaja junto al ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, y el canciller, Felipe Solá.