El socialdemócrata Scholz busca puntuar con experiencia en la carrera a la Cancillería

EFE/EPA/CLEMENS BILAN / POOL

Berlín, 9 may (EFE).- El socialdemócrata Olaf Scholz presentó hoy su experiencia como principal baza en la carrera hacia la Cancillería de Alemania para encabezar un "gobierno del futuro" y la "amplia alianza para un nuevo progreso" que necesita el país.

"Me presento como candidato al cargo de Canciller, porque estoy convencido de que sé hacerlo", afirmó en un discurso durante un congreso virtual de su partido, el SPD, y agregó que puede aportar su "experiencia", su "fuerza" y sus "ideas" como alcalde de Hamburgo, como actual ministro de Finanzas y vicecanciller y como europeo convencido.

Scholz, propuesto en agosto del año pasado por la cúpula del SPD a la Cancillería, dijo que quiere encabezar un gobierno que lleve al país hacia adelante, que se proponga algo y que ponga en práctica ideas, en lugar de "dilatar, dudar, diluir y obstaculizar".

Con los socialdemócratas en la actual coalición de gobierno liderada por la canciller, Angela Merkel, el país está en una mejor situación que si ellos no estuvieran en el ejecutivo, afirmó, aunque con su formación dijo querer "más" y querer "diseñar".

"Tenemos un plan, queremos marcar el rumbo, queremos conducir el país hacia el futuro" y "sabemos que para ello hace falta el compromiso por una política del respeto y el progreso" y "un socialdemócrata en la Cancillería", subrayó.

Señaló que "tener buenas ideas es una cosa, pero hacerlas realidad es otra", y para ello hacen falta "experiencia y la capacidad de llevarlas a cabo" dijo, en un mensaje directo a los Verdes, en los sondeos claramente por delante de los socialdemócratas, pero con una candidata, Annalena Baerbock, carente de experiencia en un gobierno.

MOVILIDAD, CLIMA, DIGITALIZACIÓN Y SANIDAD

"Yo tengo ese plan preciso para el camino hacia el futuro, el SPD tiene ese plan preciso para el futuro. Otros que se presentan este año a las elecciones, no tienen ningún plan" y son aquellos que "todavía no se han dado cuenta de lo radicalmente que ha cambiado el mundo", dijo.

Criticó a la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y su partido hermano en Baviera, la Unión Socialcristiana (CSU) por "bloquear el camino hacia el siglo XXI" y responsabilizó al bloque conservador de obstaculizar el progreso en materia de digitalización, energías renovables, modernización de la movilidad y en infraestructura y en consecuencia de la base económica del futuro.

Por eso, según Scholz, otro gobierno encabezado por la CDU/CSU "sería un riesgo" para el país.

Durante el congreso, al final del cual Scholz fue ratificado por los delegados con un 96,2 % como candidato a la cancillería con 513 votos a favor, veinte en contra y doce abstenciones, precisó también las "cuatro grandes misiones" de su plan de futuro para Alemania y para Europa: la movilidad, el clima, la digitalización y la sanidad.

Entre las grandes promesas de Scholz si conquista la Cancillería nombró la neutralidad climática para 2045, una recarga fiscal más justa con una mayor contribución por parte de las grandes fortunas y aprobar en su primer año en el gobierno un salario mínimo interprofesional de 12 euros la hora.

También aludió a la necesidad de vivienda asequible y se puso como objetivo construir al menos 400.000 nuevas viviendas al año, 100.000 de tipo social.

"Pero todo el mundo sabe que en Alemania no se construye de un día para otro", agregó, y se pronunció a favor de un "respiro" de cinco años para los inquilinos hasta que mejore la situación con un tope legal al precio de los alquileres, que no podrán subir más que la inflación en aquellas zonas con escasez de vivienda.

TERCEROS EN LOS SONDEOS, POR DETRÁS DE VERDES Y CONSERVADORES

En tanto, el Partido Socialdemócrata (SPD) logra ganar un punto hasta el 16 % en la encuesta del instituto demoscópico Emnid que publica cada semana el periódico "Bild am Sonntag", mientras Los Verdes, que lideran el sondeo con el 26 %, caen un punto y los conservadores, con el 23 %, pierden otro.

Así, de celebrarse ahora elecciones generales, los socialdemócratas sumarían el 16 % -frente al 20,5 % en los comicios de septiembre de 2017-, y Los Verdes se colocaría en primer lugar con el 26 % (8,9 %), seguidos de la CDU/CSU, con el 23 % (32,9 %).

Según el sondeo, realizado entre 1.910 encuestados entre el 29 de abril y el 5 de mayo, los liberales del FPD avanzan un punto respecto a la semana pasada y se sitúan en el 12 % (10,7 % en los comicios de 2017), mientras la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y La Izquierda se mantienen con el 10 % (12,6 %) y el 7 % (9,2 %), respectivamente.

Elena Garuz