El Gobierno francés intenta mantener su referéndum sobre el clima

París, 9 may (EFE).- El Gobierno francés expresó este domingo su voluntad de celebrar un referéndum para incluir en la Constitución la garantía de la defensa del clima y la biodiversidad, a pesar de que esta propuesta podría estar en peligro en el Senado.

"Queremos que el referéndum tenga lugar. Es el compromiso del presidente", declaró al canal France 3 el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal.

La Cámara Alta comienza a debatir mañana el proyecto de ley sobre el clima, ya aprobado el martes pasado por la Asamblea Nacional, y los cambios introducidos en comisión por la mayoría conservadora entre los senadores hace temer al Ejecutivo que la consulta para blindar en el título primero de la Constitución la defensa del clima esté en peligro.

En concreto, la mayoría en el Senado ha retirado del texto el término sobre la "garantía" constitucional del clima y de la biodiversidad.

El periódico Le Journal du Dimanche asegura hoy que, debido a la posición de la mayoría del Senado, el presidente Emmanuel Macron ha renunciado al referéndum, que era uno de los compromisos que adquirió ante una convención ciudadana convocada para hacer propuestas en defensa del clima.

Attal insistió en la voluntad del Gobierno de mantener la consulta, a pesar de que "el Senado busca probablemente enterrarlo".

Fuentes del Elíseo aseguraron hoy que el proyecto "no se ha abandonado" y que la batalla no está terminada.

Aún así, Richard Ferrand, el presidente de la Asamblea, donde Macron mantiene una cómoda mayoría, reconoció en unas declaraciones radiofónicas que "si las cosas siguen como están, no podrá haber referéndum".

Por otra parte, manifestaciones en defensa del clima y contra el calentamiento global se celebran hoy en muchas ciudades de Francia, para insistir al Senado en mantener la ambición del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional.