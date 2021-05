El ganador del Derby de Kentucky, Medina Spirit, dio positivo por dopaje

El ejemplar Medina Spirit, ganador del Derby de Kentucky el pasado 1 de mayo, dio positivo en un control antidopaje y será descalificado del título si se confirma el resultado, informaron el domingo su entrenador y el hipódromo.

El entrenador estadounidense Bob Baffert, quien fue suspendido el domingo por el hipódromo de Churchill Downs en Louisville (Kentucky), dijo que Medina Spirit dio positivo tras la carrera por 21 picogramos de betametasona, un medicamento esteroide antiinflamatorio cuyo uso no está permitido 14 días antes de una competición.

Baffert negó haber tratado al potro con esta medicación y dijo que investigará el resultado de la prueba para determinar cómo llegó la sustancia al animal, que fue montado por el jinete puertorriqueño Johnny Velázquez.

"Recibí el mayor golpe en las carreras por algo que no hice", dijo Baffert en una rueda de prensa en Churchill Downs. "Es una completa injusticia y voy a luchar con uñas y dientes".

"Se lo debo al caballo, se lo debo al propietario y se lo debo a nuestra industria", afirmó. "Nuestra industria tiene que dar un paso adelante y tenemos que hacer un mejor trabajo en las carreras".

Baffert incluso planea competir con Medina Spirit en la prueba Preakness del próximo sábado en Pimlico (Baltimore), en la segunda parada de la Triple Corona de la hípica estadounidense, que incluye al Derby de Kentucky y concluye en junio en Belmont Stakes (Nueva York).

El triunfo de Medina Spirit en el Derby se pagaba 12-1 en las apuestas, por 3-1 del favorito Essential Quality.

- Entrenador suspendido -

También el domingo, Churchill Downs, sede del Derby, advirtió que la victoria de Medina Spirit en la edición 147 de la carrera será invalidado si se confirman estos resultados en una muestra separada.

"Tenemos entendido que la muestra de sangre posterior a la carrera del ganador del Derby de Kentucky, Medina Spirit, indicó una violación de los protocolos de medicación equina de la Commonwealth de Kentucky", dijo la institución en un comunicado.

"Los asociados de Medina Spirit tienen derecho a solicitar una prueba de una muestra separada y entendemos que tienen la intención de hacerlo", afirmó.

"Para ser claros, si los resultados se mantienen, los resultados de Medina Spirit en el Derby de Kentucky serán invalidados y Mandaloun será declarado ganador", recalcó.

Mandaloun quedó en segunda posición montado por Florent Geroux, jinete francés afincado en Estados Unidos, y entrenado por Brad Cox.

Por el momento, Churchill Downs decidió suspender a Bob Baffert, a quien Medina Spirit convirtió en el entrenador más laureado de la historia del Derby con siete trofeos.

"El incumplimiento de las normas y los protocolos de medicación pone en peligro la seguridad de los caballos y los jinetes, la integridad de nuestro deporte y la reputación del Derby de Kentucky y de todos los que participan", subrayó el hipódromo.

"Churchill Downs no lo tolerará. Dada la gravedad de la presunta infracción, Churchill Downs suspenderá inmediatamente a Bob Baffert, el entrenador de Medina Spirit, de la inscripción de cualquier caballo en el hipódromo", señaló. "Esperaremos la conclusión de la investigación de la Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky antes de tomar otras medidas".

Según el diario The New York Times, Baffert se ha ganado la sospecha y enemistad de sus rivales, después de que sus caballos no pasaran 30 controles antidopaje a lo largo de cuatro décadas, incluidos cinco en poco más de un año.

El mes pasado, Baffert ganó una apelación a la suspensión de 15 días impuesta por la Comisión de Carreras de Arkansas después de que dos caballos ganadores dieran positivo por un analgésico en mayo de 2020.

js-gbv/gfe