El dogecoin cae un 30 % tras la aparición de Elon Musk en un programa satírico

En la imagen, el fundador de Tesla, Elon Musk. EFE/Hannibal Hanschike/Pool/Archivo

Nueva York, 9 may (EFE).- La criptomoneda Dogecoin, creada en 2013 a modo de chiste y que se ha popularizado en los últimos meses, caía cerca del 30 % este domingo tras la aparición del fundador de Tesla, Elon Musk, en el programa estadounidense "Saturday Night Live", en medio de grandes expectativas.

El dogecoin, que llegó a dispararse hasta los 74 centavos de dólar la mañana del sábado, oscilaba cerca de los 40 centavos hoy a las 9.00 ET (13.00 GMT) en reacción a varios comentarios del magnate, cuya legión de seguidores ha contribuido en gran medida a un alza de valor en torno al 11.000 % en lo que va de año.

El millonario Musk, un tipo de invitado poco habitual en el programa satírico, que suele apostar por figuras del mundo del entretenimiento, envió mensajes dispares entre broma y broma asegurando que el dogecoin es "el futuro de las divisas", que su valor va a ir "a la luna" pero que, no obstante, es un "timo".

Preguntado por un miembro del reparto sobre esta criptomoneda representada por un "meme" de un perro, el empresario dijo que es un "vehículo financiero que va a apoderarse del mundo", ante lo que éste le rebatió: "¿Entonces es un timo?, y él dijo entre risas: "Sí, es un timo".

Además, con motivo del Día de la Madre en Estados Unidos, el presentador invitó también a su progenitora, la exmodelo Maye Musk, quien afirmó sobre su regalo: "Espero que no sea dogecoin", a lo que este respondió con sorna: "Sí, lo es".

La aparición de Musk había generado expectativas por su influencia sobre el precio de la criptomoneda- basta con que la mencione en Twitter para que suba- hasta el punto en que había emisiones en directo en YouTube que seguían el programa y la cotización del doge.

El segundo hombre más rico del mundo, que reveló tener síndrome de Asperger, utilizó su monólogo inicial y los "sketches" para explicar que ha "reinventado los vehículos eléctricos" (Tesla) y va a "enviar a la gente a Marte" (SpaceX), y aventuró que podría crear una nueva criptomoneda basada "en cualquier cosa que diga".