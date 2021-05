El Atalanta y Muriel aceleran hacia la Liga de Campeones

Roma, 9 may (EFE).- El Atalanta, con doblete incluido de Luis Muriel, venció este domingo con autoridad por 2-5 en el campo del Parma y aceleró hacia la próxima Liga de Campeones, al colocarse segundo en solitario en la Serie A.

Tiene dos puntos de ventaja sobre el Nápoles, tercero, y tres sobre Juventus y Milan, que cerrarán la jornada con un choque directo en la noche italiana (20.45, 18.45 GMT).

La tercera clasificación consecutiva en la Liga de Campeones está más cerca para el Atalanta gracias a los goles de Muriel, quien ya lleva 21 en la Serie A, y a las dianas del ucraniano Ruslan Malinovsky, el italiano Matteo Pessina y el ruso Aleksej Miranchuk.

El equipo de Bérgamo no dio opción al Parma, que con esta derrota descendió matemáticamente a la Serie B, y controló el encuentro del estadio Tardini en todo momento.

Malinovsky adelantó al Atalanta a los doce minutos y Pessina y Muriel, que saltó al campo en el minuto 46 en sustitución de su compatriota Duván Zapata, ampliaron el margen en la segunda mitad hasta el 3-0.

Con el partido ya sentenciado, el Parma logró recortar distancias con dos goles, obra del argentino Juan Brunetta y del suizo Simon Sohm, pero el Atalanta frustró todo tipo de esperanzas con las dianas de Muriel, quien culminó su doblete, y Miranchuk, autor del definitivo 5-2.

La ventaja del Atalanta pudo ser aún más abultada, de no repeler una escuadra un remate de Duván Zapata tras una excelente asistencia del suizo Remo Freuler.

En los otros encuentros disputados en la tarde italiana, el Sassuolo ganó 2-1 al Génova, el Cagliari dio un gran paso hacia la salvación al vencer por 3-1 el choque directo por la salvación contra el Benevento y el Torino empató 1-1 contra el Hellas Verona.