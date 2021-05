David Attenborough será el Defensor del Pueblo de la COP26

El divulgador científico Sir David Attenborough. EFE/EPA/PETER POWELL

Londres, 10 may (EFE).- El divulgador científico David Attenborough ha sido designado Defensor del Pueblo de cara a la próxima cumbre del clima COP26, que se celebrará en Glasgow (Reino Unido) el próximo noviembre, informaron los organizadores.

El prestigioso naturalista británico tendrá como misión dirigirse a los líderes mundiales antes y durante la cumbre para explicar la importancia de actuar contra el cambio climático y poner de manifiesto la necesidad de tomar decisiones importantes que posteriormente podrán presentarse en la COP26.

Cuando faltan seis meses para la celebración de la cita, Attenborough prevé intervenir ante los líderes del G7, que se reunirán en Cornualles (suroeste de Inglaterra) en junio, y también en la cumbre de Glasgow, considerada la más relevante en la lucha contra el cambio climático desde la firma del Acuerdo de París en 2015.

"Sir David Attenborough ha inspirado a millones de personas en el Reino Unido y en todo el mundo con su pasión y su conocimiento para actuar contra el cambio climático y para proteger el planeta para las próximas generaciones. No hay mejor persona para dar impulso a un mayor cambio", señaló el primer ministro británico, Boris Johnson, en un comunicado.

Por su lado, el conocido documentalista, de 95 años, subrayó que "no hay un momento más importante para hallar un acuerdo internacional".

"La pandemia nos ha enseñado que los acuerdos entre naciones son cruciales para resolver los problemas del mundo. Pero los problemas que nos esperan en los próximos 5-10 años son aún mayores", añadió.