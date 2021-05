Cultura lamenta la muerte de Bonald, "uno de los grandes de nuestro tiempo"

El escritor José Manuel Caballero Bonald. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Madrid, 9 may (EFE).- El Ministerio de Cultura ha lamentado el fallecimiento de José Manuel Caballero Bonald, "uno de los grandes escritores de nuestro tiempo", premio Cervantes en 2012, que ha fallecido en Madrid a los 94 años.

"Es un día triste porque decimos adiós a José Manuel Caballero Bonald: Premio Cervantes 2012, Premio Nacional de Poesía 2006 por 'Manual de infractores', Premio Nacional de las Letras Españolas 2005...", ha escrito en Twitter el Ministerio de Cultura y Deporte.

También la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reaccionado en Twitter a su muerte: "Se nos ha ido José Manuel Caballero Bonald. Los que amamos la literatura nos quedamos sin una sensibilidad única".

En esta misma red social, el PSOE ha trasladado su pésame a familia y amigos recordando los versos del poeta: "Vivo allí donde estuve, junto al mar delirante, libre velocidad inmóvil orillada de fuego, bosque lustral de la alegría".

Caballero Bonald, nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1926, era un destacado miembro de la Generación de los 50.

Son numerosas las muestras de cariño que llegan desde Andalucía, como la de la expresidenta de la Junta Susana Díaz, que ha lamentado que hoy es "un día triste para las letras andaluzas". "Se nos ha ido José Manuel Caballero Bonald, uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Hijo predilecto de Andalucía, luchador antifranquista y genio de la palabra. Descanse en paz".

O la del alcalde de Sevilla, Juan Espadas: "Hemos perdido a uno de nuestros referentes culturales. La obra y trayectoria personal de José Manuel Caballero Bonald forman parte de la historia de Andalucía".

La escritora y exconsejera de Cultura de la Comunidad de Madrid Marta Rivera de la Cruz ha recordado al poeta, de quien ha destacado que fue una de las personas que impulsó, "con generosidad infinita", su carrera de escritora. "Me quedan sus libros y la gratitud que le debo, pero no es bastante. Era un hombre bueno. Qué tristeza, qué pena".

También el escritor Fernando Aramburu ha expresado su pena por la muerte del "maestro" Caballero Bonald y ha recordado sus versos: "Si miras un reloj y esperas impasible a que pase un minuto, comprenderás al fin en qué consiste la eternidad."