Cuba suma 1.069 nuevos casos de covid-19 y tiene casi 6.000 pacientes activos

Un hombre camina por una calle, en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 9 may (EFE).- Cuba reportó este domingo 1.069 nuevos contagios de covid-19 y un total de 5.830 pacientes activos de la enfermedad ingresados en sus hospitales, según el parte actualizado del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

La isla caribeña, afectada desde finales del año pasado por un tercer rebrote de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, ha notificado hasta el 8 de mayo 8.349 diagnósticos positivos -un promedio diario de 1.045 casos- y 78 fallecidos, diez de ellos registrados la víspera.

Las 24.672 muestras PCR procesadas en las últimas 24 horas arrojaron como resultado 1.035 casos autóctonos y 34 detectados en viajeros procedentes de Rusia (33) y uno de Estados Unidos.

En los centros hospitalarios cubanos permanecen internados en la actualidad 23.359 personas, 3.260 con síntomas sospechosos de la covid, 14.269 en vigilancia y 5.830 enfermos confirmados, de los cuales hay 51 en estado crítico y 56 graves.

En La Habana -donde viven 2,2 millones de personas- se detectaron ayer 680 nuevas infecciones, más de la mitad de las registradas en las últimas 24 horas en el país.

Hoy solo le siguen con las mayores cifras de nuevos casos Santiago de Cuba (73) y Camagüey (41).

La provincia capital se mantiene como el epicentro de la pandemia y sin lograr una reducción de la incidencia de la enfermedad que hoy es de 450,6 casos confirmados por 100.000 habitantes, pese a que rige un toque de queda nocturno y otras medidas, pero la escasez provocada por la crisis económica obliga a las personas a salir a la calle para comprar productos básicos y realizar largas colas.

El próximo miércoles 12 comenzará en La Habana un estudio masivo de intervención sanitaria poblacional con los candidatos vacunales más avanzados que desarrollan instituciones científicas cubanas: Abdala y Soberana 02, según ha informado el Minsap.

El objetivo es inmunizar a más de 1,7 millones de habitantes de la región más poblada de la isla con estas fórmulas que aún no tienen la autorización del uso de emergencia del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), la autoridad reguladora nacional.

Abdala culminó la aplicación de dosis de la tercera fase de ensayos clínicos, mientras que Soberana 02 debe concluir próximamente esa misma etapa para evaluar su eficacia.

Cuba no integra el mecanismo creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.