Coronavirus.- La UE anuncia que no renovará su contrato con AstraZeneca más allá de junio

26/03/2021 El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton a su llegada a la fábrica de Reig Jofre, en Barcelona, Cataluña (España), a 26 de marzo de 2021. Reig Jofre es una compañía farmacéutica cotizada en el mercado continuo de la Bolsa española bajo el código RJF dedicada a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos farmaceúticos y complementos alimenticios. POLITICA Kike Rincón - Europa Press



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El comisario europeo para el Mercado Interior, Thierry Breton, ha anunciado este domingo que la Unión Europea no renovará el contrato con la compañía farmacéutica AstraZeneca más allá del mes de junio.



Estas declaraciones ratifican una opción que ya estaba sobre la mesa desde que la Comisión Europea presentó el mes pasado una demanda contra la compañía por haber incumplido su compromiso de entregar a los Estados miembros las dosis contratadas de su vacuna contra la COVID-19.



"No vamos a renovar los pedidos después de junio. Veremos qué pasa", ha declarado Breton a France Inter este domingo.



Los problemas de AstraZeneca para cumplir con los repartos estipulados en el contrato con la UE han enfrentado desde hace meses a la compañía con la Comisión Europea. Estaba previsto que durante el primer trimestre del año entregase 120 millones de dosis a los Estados miembros y sólo repartió 30 millones.



Bruselas llegó a enviar una carta a AstraZeneca para iniciar un procedimiento amistoso de resolución de disputas. Tras constatar que este paso intermedio no facilitaba una solución, el Ejecutivo comunitario tomó la decisión de elevar el asunto a la Justicia belga.